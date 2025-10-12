

結婚相談所の経営者として婚活現場の第一線に立つ筆者が、急激に変わっている日本の婚活事情について解説する本連載。今回は、大学時代に受給した奨学金が原因で破談になったケースを例に、現代日本の経済状況や教育システムが及ぼす婚活への影響について解説します。

半数が奨学金を受給する時代、返済のため生活苦も

30代前半の年収800万円の会社員男性・大輝さん（仮名）は、20代後半で年収500万円の資格職の女性・彩花さん（仮名）とお見合いをして交際。お互いに見た目もタイプで会話も盛り上がり、順調に進んでいました。ところが、彩花さんに奨学金の返済が900万円ほど残っていることが判明。このまま交際を続けるべきかどうか、大輝さんに迷いが生じてしまいました。

日本学生支援機構の「令和4年度 学生生活調査」によると、奨学金を受給している学生の割合は、大学（昼間部）で55.0％だそうです。奨学金には返済が不要な給付型の奨学金も一部にはありますが、一般的には返済が必要な貸与型。すなわち事実上の「借金」です。

にもかかわらず、返済計画を十分検討せずに利用してしまう人が少なくないようです。人によっては、給料の多くを奨学金の返済に充てているため、生活はカツカツで光熱費も節約しているとのこと。こうした現実もあるのです。

彩花さんの奨学金に驚いた大輝さん。彩花さんに大学の学費、入学金、初年度の授業料などを聞いてみると、合計約700万円だということでした。ところが、彩花さんが利用した奨学金は1000万円以上。学費の1.5倍近くの金額を受給していたというのです。大輝さんはこの差額に疑問を感じ、「学費だけでなく生活費まで借りたのだろう」と考えたようです。

奨学金を受給するのにはさまざまな事情があります。貧困や親の老後の資金の確保、そして、家庭の方針として「大学は自分で学費を稼いで通うもの」と考えているなど。大輝さん自身は、大学院まで学費をすべて親に支払ってもらった経験から、「子どもの学費は親が負担するのが当然」という考えを持っていました。

大輝さんは国立、彩花さんは私立のため、そもそも学費が大きく違うという面はありますが、18歳というまだ若い時点で学費に加え生活費までを自身で借金し、その後十数年にわたって毎月返済していくことをよしとする家庭環境に、大輝さんは「価値観が合わないのではないか」と不安を感じたようです。

「結婚後は主婦希望」のため奨学金返済は…

さらに、彩花さんが「結婚後、仕事を続けるかどうかはわからない」と言っていたことも気にかかったそうです。まだ奨学金（＝借金）を完済していない状況で仕事を辞めるとなると、彼女の奨学金は大輝さんが代わりに返済しなければならない可能性が出てきます。それはかなりの重荷です。資格を取ることを前提に進学したにもかかわらず、結婚を機に退職してしまうのであれば、その資格は生かされないことにもなります。その点についても疑問を感じていました。

そこで私から彩花さんに「結婚後も資格を生かしてパートをして返済していくのはどうですか」とアドバイスしてみました。しかし、彼女は「パートでも働きたくない」と言います。つまり、自分で返済するつもりはないのです。それに、パートでは奨学金の返済はできたとしても、結局生活費のほとんどは大輝さんに頼ることになります。その考え方がどうしても受け入れられないと、大輝さんは交際を終了しました。

この例のように、お相手が奨学金の返済中であることが理由で交際終了となるケースが最近いくつか見られます。通常、プロフィールには預貯金や住宅ローンの有無などは記載しますが、奨学金の受給状況は記載しません。大輝さんは、交際期間中に彩花さんに直接尋ねた結果、判明したわけです。

奨学金に関するこういった状況は気の毒にも感じますが、この件以降、当相談所ではトラブルを避けるため、会員の方に奨学金の金額を確認し、相談所内でお見合いする場合はお相手にお伝えすることにしました。ただし、他社の相談所とマッチングする場合は、伝えなければいけないという取り決めはなく、お見合い中に聞き出すしかありません。

特に女性は注意が必要です。というのも、日本ではまだ女性は男性よりも平均年収が低い状況。女性が男性と同額の奨学金を借りてしまうと、結婚後の生活に影響を及ぼすおそれがあります。しかも、昭和時代の女性のように「結婚したら専業主婦として男性に養ってもらおう」という考えでいると、男性一人の収入で家族を養うことが難しい今の時代の婚活は厳しい。生活費に加えて自分の過去の学費まで結婚相手に背負わせるのでは、男性にとって割に合いません。

「生活費を賄いたくない」と相手の年金額も計算

結婚した女性であっても今は働き続けることが基本。近年は働き続けたい女性が多いと言われますが、意外とそうでもないと感じることがあります。

先日入会した20代後半の女性は「仕事はもうやりきったので、いつ辞めてもいい」と言っていました。20代にして年収が1000万円近くあるので辞めるのはもったいないように思いましたが、激務なうえに転勤が多く、恋愛する時間がなかったため、嫌になったそうです。ガツガツ働くよりものんびり過ごしたいという人もいます。世代的な要因もあるかもしれませんが、育った環境も影響しているのかもしれません。

しかし、「のんびりしたい」なんて言っていては生活できないのが現代。婚活でお相手の年金受給額まで計算する男性もいます。その結果、充分な額を受給できず自分がお相手の生活費までを賄う必要があることがわかり破談になったケースも。日本の経済状況はそれほどまでにシビアになっているのです。

年収8000万円でも「高卒では…」

大学全入時代となり、勉強意欲のない人や勉強が苦手な人までもが大学に進学する傾向にあります。実際、大学に入学しても遊んでばかりいる学生も少なくありません。出席を厳格に管理しない大学や学部によっては、授業にほとんど出席しなくても卒業できてしまう場合があります。

そんななかで、「周りの学生が奨学金を得ているから」と、安易に奨学金を借りている人もいるようです。「勉学に励みたい」という意欲がある人ならまだしも、そうでない人が借金をしてまで大学に進学する必要があるのか、改めて考える必要があるでしょう。

とはいえ高卒では、婚活で苦戦を強いられることも事実です。特に気の毒に感じるのは、高卒のため大企業に入社することが叶わず自力で起業した会社経営者です。そのような力があるにもかかわらず、婚活市場では「大学を出ていないと……」と避けられてしまう。「年収8000万円の高卒経営者より、年収1000万円の大卒会社員」とさえ言われています。日本の教育システムにはさまざまな歪みが生じていることを、婚活の現場でもひしひしと感じています。

