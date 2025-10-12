人気YouTuberひかりんちょ、結婚を発表 お相手は「小学生の頃に好意を抱いていた相手」
【モデルプレス＝2025/10/12】人気YouTuber・ひかりんちょ（22）が10月11日、自身のSNSを通じて結婚を発表した。
【写真】ひかりんちょ、夫とのウエディングショット
ひかりんちょは「このたび、私ひかりんちょは結婚いたしました。日頃から応援してくださる皆さまに、このような形でご報告できることを大変嬉しく思っております」と報告。お相手については「学生時代からの友人で、実は私が小学生の頃に好意を抱いていた相手でもあります。年月を経て再び出会い、支え合う中で自然と大切な存在となり、このたびご縁を結ぶことになりました」と出会いを明かした。
最後には「新しい生活を迎えるにあたり、より一層前向きに挑戦を重ね、皆さまに元気や笑顔を届けられる存在でありたいと思います。これからも温かく見守っていただけますと幸いです」と結んでいる。投稿では、夫と並んで撮影したウエディングショットを披露している。
ひかりんちょは2003年7月14日、静岡県生まれ。小学生からスマホを使い、中学生からSNSなどで投稿を開始。学校、友人関係、恋愛、見た目など、10代ながら信念のある考えに、同世代から熱い支持を集めている。SNSの総フォロワー数は140万人以上を誇る。（modelpress編集部）
