ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）は１２日、自民党の高市早苗・新総裁と新執行部の誕生、公明党の連立離脱について取り上げた。

番組内では独自に公明党・斉藤鉄夫代表にインタビュー。同局の佐々木舞音アナウンサーが「オブラートに包まずにちょっとお伺いするんですが、ぶっちゃけ高市さんのことは好きですか？嫌いですか？」と直球質問した。

斉藤代表は「私、高市さんとは実は三十数年前、あの方は元々新進党にいらっしゃって、私も新進党」とかつては同じ党に所属していたことを紹介。そして「もちろん携帯番号の交換をして時々お話しをしております。個人的には大変尊敬している方です。信念のある方です」と明かした。

さらに「私と信条が違うところはもちろんあります。それは政党も違うし政治が違う。ですから当然のこととして、そういうことを率直に話し合える仲」と加えた。

これに佐々木アナは「私が生まれる前から仲がいいということですね。２７歳なので、今」とひとこと。斉藤代表は笑いながら「あ、ちょうど２７年前に新進党がちょうど潰れたころですね〜」と返し、ＶＴＲを見ていたスタジオは爆笑していた。