坂東巳之助（３６）が歌舞伎座「錦秋十月大歌舞伎」（２１日千秋楽）の「通し狂言 義経千本桜」第１部「渡海屋・大物浦」で渡海屋銀平実は新中納言知盛に初役で挑んでいる。

力強く張りのある声が持ち味で、スケールの大きな演技で観客を魅了している。なぎなたを手に源義経の家臣たちに立ち向かう場面が特に印象的で、「鎧（よろい）を着て手負いの芝居は、体力的にも精神的にも、しんどいです」。それでも歌舞伎座で１２年ぶりの通し上演で大役を演じ「ありがたいお話ですし、責任を感じます」と気を引き締めている。

実直な性格で、飾った言葉を決して口にしない。「僕がどんな思いで舞台に臨んでいるのかというのは、お客様には関係のないこと。僕の思いを聞いてくださいとは、絶対に言いたくない」。あくまで自分よりも作品が優先。観客を楽しませることに集中している。

１日の初日から１１日まで、長男の守田緒兜（おと）くん（７）が銀平娘お安実は安徳帝役で初お目見えした。「初めて出る舞台なので、まだまだ課題は山積みですけど、嫌がらずに出ていたので、良かったと思います」と語り、父親の顔をのぞかせた。（有野 博幸）