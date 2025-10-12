Ｊ１鹿島のサポーターを公言する日向坂４６の松尾桜が、鹿島の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル内の企画に登場し、“鹿島愛”を語った。

「次の試合へのストーリーをお伝えする、よくわかる！シリーズ第６弾」に登場。本拠地・メルカリスタジアムで行われた撮影において「隅から隅まで情熱に満ちあふれており、やけどするぐらい熱いチーム」と語る鹿島について熱弁した。

ＦＷ鈴木優磨を「鹿島アントラーズを体現している方」、ＤＦ植田直通を「表情から伝わるものがある方。表情が鹿島アントラーズ」と表現。「知念選手は鹿島に染まったなって感じています」「今季のユニホームは濃野選手です。いてほしいところにいてくれる、ヒーローみたいな登場の仕方」とコメントするなど、あふれんばかりの“鹿島愛”を語った。

第３２節名古屋戦（４〇０）の徳田誉の２得点には、「自分と同じような年齢の選手が、努力して勝利をつかんでいる姿をみると自分も頑張ろうという気持ちにになった」と喜びを語った。

鹿島は残り５試合となったＪ１リーグで首位に立っており（勝ち点６５）、同６０で並ぶ２〜４位と５差。代表ウィークによる中断からの再開試合となる第３４節では、優勝を争う４位・神戸のホームに乗り込む。