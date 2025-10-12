◆米大リーグ 地区シリーズ第５戦 ブルワーズ―カブス（１１日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ブルワーズのＡ・ボーン内野手が１―１で迎えた４回に左翼へソロ本塁打を放ち、勝ち越しに成功した。元ソフトバンクで２番手右腕レイの甘く入ったカットボールをレフトスタンドに放り込んだ。豪快な勝ち越し弾に本拠地は熱狂の渦に包まれた

チームは、初回に３番コントレラスの豪快な左中間ソロで先制し、本拠地が総立ちとなった。だが２番手ミジオロウスキーが被弾すると一転、悲鳴に包まれた。

地区シリーズは本拠地で２連勝して王手を掛けたが、敵地で２連敗で逆王手をかけられた状況だ。それでも運命の第５戦は本拠地での一戦。試合前の会見でボーンは「ホームに戻って来られることは自分たちにとっていいこと。ここ2試合は思うように行かなかった。ファンがついている。自由にプレーするだけ」と自信をのぞかせていた。

この試合の勝者が、１３日（同１４日）に初戦を迎えるナ・リーグ優勝決定シリーズに進出する。