これ全部【3COINS】なのぉぉッ！？ 秋コーデにぴったり♡「レッグウェア」

秋はレッグウェアが豊富に登場する季節。【3COINS（スリーコインズ）】では、ラメやチュール、レースを取り入れたアイテムがラインナップしています。プチプラとは思えない洗練されたデザインで、取り入れるだけで秋コーデをぐっとアップデートしてくれる予感。足元まで抜かりなくオシャレを楽しみたいなら、さっそくチェックしてみて。

裾からのぞくキラキラ感で華やぎプラス

【3COINS】「スパンコール混スニーカー丈ソックス」\330（税込）

小さなスパンコールが散りばめられたソックスは、さりげない煌めきが可愛いアイテム。ボトムスの裾やスニーカーからチラリとのぞき、コーデのオシャレ度を自然に引き上げてくれるかも。秋コーデの差し色にもぴったりなパープルを含めた全4色展開。いつもの着こなしにプラスするだけで、気分が高まりそうです。

くしゅっと感が可愛い足元のアクセント

【3COINS】「チュールレイヤードソックス」\550（税込）

チュール素材のくしゅっと感が可愛いソックス。ホワイト、ブラック、ライトグレーのカラー展開で、シックにもフェミニンにも合わせやすいアイテムです。ナロースカートなどIラインのシルエットのコーデに合わせれば、足元に抜け感のアクセントを添えたこなれた装いに。淡色コーデやモノトーンコーデにも活躍しそう。スニーカーはもちろん、パンプスやサンダルと合わせるのもおすすめです。

秋のレイヤードに似合うリブレギンス

【3COINS】「リブメロウレギンス」\550（税込）

リブ素材のレギンスは、秋らしいムードをぐっと後押し。12分丈で足首までカバーでき、くしゅっとさせるとこなれた雰囲気に仕上がります。ワンピースやスカートとのレイヤードにも自然に馴染み、裾のメロウ加工がさりげなくこなれ感をプラス。寒い季節の防寒対策としても頼りになりそう。秋コーデに合わせやすい4色展開です。

レースタイツで華やぐ抜け感コーデに

【3COINS】「ラッセル編みレースタイツ」\550（税込）

立体感のあるラッセル編みで仕上げたレースタイツは、シンプルなボトムスに合わせるだけで雰囲気が一変。公式サイトによると「型崩れしにくい丈夫な編み立て」とのことで、気負わず穿きやすいのも嬉しいポイントです。カラーはホワイトとブラックの2色展開。ミニ丈やミディ丈はもちろん、ロングスカートやパンツの裾からさりげなくのぞかせるだけでも、足元のアクセントになりそう。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S