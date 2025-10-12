»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤òµ¡Æâ¤Ç¡Ä¡ÚÂáÊá¡¦ÍºáÈ½·è¡ÛÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¸µ´´Éô¡¦±Æ»³²í±Ê¤Î¡ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¸À¤¤Ìõ¡É¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¢¡¼¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ñ¥ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Õ¥é¥¤¥ÈÃæ¤Î¥¨¡¼¥ë¥Õ¥é¥ó¥¹µ¡Æâ¡£²÷Å¬¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤Î¥·¡¼¥È¤ËÂÎ¤òÍÂ¤±¤¿ÅìÍÎ¿Í¤ÎÃË¤¬¡¢¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò³«¤¡¢²èÌÌ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Ê¤¬¤é±Ù¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µ¡Æâ¤ÎÄÌÏ©¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ëµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤Ï¡¢»ë³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤½¤Î²èÌÌ¤ò¸«¤Æ¡¢»×¤ï¤ºÌÜ¤òÇí¤¤¤¿¡£ÃË¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤é¤ì¤â¤Ê¤¤»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î²èÁü¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤¬ÌÜ·â¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢10ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î¾¯½÷¤Î²èÁü¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¹ñºÝÉôµ¼Ô¡Ë¡¡
¡¡µ¡Æâ¤È¤¤¤¦¸ø½°¤Î¾ì¤ÇÆ²¡¹¤È»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤ò±ÜÍ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡Ê°Ê²¼JFA¡Ë¤Îµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤ë±Æ»³²í±Ê»á¡Ê58¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤ÎµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤¬¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÜ·â¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î·Ù»¡Åö¶É¤ËÄÌÊó¡£10·î2Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥É¥´¡¼¥ë¶õ¹ÁÅþÃå¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢±Æ»³»á¤Ï»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î²èÁü¤ÎÍ¢Æþ¡¦½ê»ý¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö±Æ»³»á¤ÏÃ±¿È¡¢¥Á¥ê¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò»ë»¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹·ÐÍ³¤Ç¸½ÃÏ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ø¤³¤ì¤ÏAI¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¡¢¥¢¡¼¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ê¤É¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¼áÌÀ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¼Â¼Ì¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢AIÀ¸À®¤Ê¤É¤òÌä¤ï¤º¡¢»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤ÎÀ½Â¤¤ä½ê»ý¤Ï¸·¶Ø¡£10·î6Æü¡¢¥Ñ¥ê¶á¹Ù¤Ë¤¢¤ë¥Ü¥Ó¥Ë¡¼´Ê°×ºÛÈ½½ê¤Ç¡¢±Æ»³»á¤ÎÂ¨·è¿³Íý¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡±Æ»³»á¤Ë¤¯¤À¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¨Ìò18¥«·î¡Ê¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¡Ë¡¢È³¶â5000¥æ¡¼¥í¡ÊÌó88Ëü±ß¡Ë¤ÎÍºáÈ½·è¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÎÅÚ¤Ø¤ÎÆþ¹ñ¶Ø»ß10Ç¯¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô´ØÏ¢¶ÈÌ³¶Ø»ß10Ç¯¡¢ÀÈÈºá¼ÔÌ¾Êí¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¤½èÊ¬¡£
¡Ö¹¥´ñ¿´¤«¤é¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡Ö±Æ»³»á¤Ï¡Ø¹¥´ñ¿´¤«¤é¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¡Ø¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î±ÜÍ÷¤Î»ö¼Â¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÁÜººÅö¶É¤¬±Æ»³»á¤Î»ëÄ°ÍúÎò¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢2022Ç¯6·î¤«¤é9·î¤È2025Ç¯8·î¤«¤é10·î¤Ë¤«¤±¡¢1621·ï¤Î»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î²èÁü¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½ÐÍè¿´¤È¤Ï¤¤¤¨¤º¡¢¾ï½¬À¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¡£ËÄÂç¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢AIÀ¸À®²èÁü¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼Âºß¤¹¤ë¿ÍÊª¤Î²èÁü¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡Åö½é¡¢±Æ»³»á¤Î¡È¼ºí©¡É¤Ë¹²¤Æ¤¿¤Î¤¬JFA¤À¡£10·î3Æü¡¢·ÐÍ³ÃÏ¤Î¥Ñ¥ê¤«¤é¥Á¥ê¹Ô¤¤ÎÈô¹Ôµ¡¤ËÅë¾è¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£ËÜ¿Í¤È¤âÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤º¡¢¤½¤Î2Æü¸å¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£±Æ»³»á¤ÏÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿Æü¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢JFA¤«¤éÂ¨»þ¡¢µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤Î²òÇ¤¤È·ÀÌó²ò½ü¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡µ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¶¯²½¤Ê¤é¤Ó¤ËÊÔÀ®¡¢ÂåÉ½´ÆÆÄ¤ÎÉ¾²Á¤ä¼¡´ü¸õÊä¼Ô¤Î¿äµó¤Î¤Û¤«¡¢³ÆÀ¤Âå¤Î°éÀ®¤ÈÉáµÚ¤Ë´Ø¤ï¤ëJFA¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÌò¿¦¡£¤½¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ò±ï¤Î²¼¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¤¿±Æ»³»á¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¡£
