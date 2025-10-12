【難読漢字】食べ物当て「蕎麦掻」　縄文人も食べていたかも

日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

文、画像／おと週Web編集部

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】何問わかる？ 過去に出題された難読漢字クイズに挑戦!!

あなたは読めますか？

「蕎麦掻」という漢字を読めますか。これはなんとなく読めそうな感じがしますね。

難易度：★☆☆☆☆

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：そばがき

蕎麦掻は、蕎麦粉に熱湯を加えて練り上げ、餅状にした日本の伝統的な料理です。

現在では蕎麦屋で酒の肴として提供されることも多く、通好みの一品として知られていますが、じつはこの蕎麦掻こそが、蕎麦料理の原点ともいえる存在なのです。

その歴史は古く、鎌倉時代にはすでに食されていたとされ、さらにさかのぼれば、蕎麦の実自体は縄文時代から食べられていた痕跡も残されています。

その名は、蕎麦粉を水や湯で練る際に、箸などで「掻き混ぜる」動作に由来しています。つまり「蕎麦を掻く」ことから「蕎麦掻き」と呼ばれるようになったのです。

蕎麦掻には「椀がき」と「鍋がき」という二つの作り方があります。

椀がきは、蕎麦粉に熱湯を注いでボウルの中で手早く練る方法で、手軽に1人分から作れるのが特徴です。

鍋がきは、蕎麦粉と水を鍋に入れて火にかけながら練る方法で、よりなめらかな食感に仕上がります。

どちらも、そばつゆや醤油をつけて食べるのが一般的ですが、味噌汁や鍋の具材としても使われることがあります。また、ぜんざいやおしるこに入れて食べる「そばがき汁粉」も、長野県などの郷土料理として知られています。

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】何問わかる？ 過去に出題された難読漢字クイズに挑戦!!

【難読漢字】食べ物当て 縄文人も食べていたかも（1枚）