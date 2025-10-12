スポニチ

　元山形テレビでKBS京都の佐藤彩加アナウンサー（31）が11日、自身のインスタグラムを更新。結婚式を報告した。

　「先日、京都で結婚式をあげました　いろいろな方にアドバイスなどもいただき、当日のお話も聞いていただいたので、ご報告をと思い　投稿しました！」と報告。「放送などでもお相手の話もしていまして　夫の方でもオープンになっているので　一部そのまま写真をあげています」と前置きしたうえで「お相手は前職・山形テレビ時代の同僚の前田拓哉さんで　親族のみの小さな結婚式を開きました！」と記し、お相手はテレビ大阪の前田拓哉アナウンサーであることを明かした。

　「司会も自分たちで行い　夫が自ら『新郎新婦の入場です！』と叫び　マイクを手にしたまま入場するという。笑」と局アナ同士の披露宴らしいエピソードも。「ファーストバイトでドレスを汚してしまいましたが　なんとか汚れも落ちたのでよかったです。ふぅ　保険に入っておいてよかった...」とつづった。

　「家族やお世話になった人にゆっくり感謝を伝えられる　そんな式ができたこと、本当に良かったと思いました」と喜び。「ラジオなどでも　結婚生活のこと、式のこと、いろいろと皆様がアドバイスくださって　とっても嬉しかったです。その感謝の意味も込めてのご報告でした！ありがとうございました！」と記した。