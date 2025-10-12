元山形テレビでKBS京都の佐藤彩加アナウンサー（31）が11日、自身のインスタグラムを更新。結婚式を報告した。

「先日、京都で結婚式をあげました いろいろな方にアドバイスなどもいただき、当日のお話も聞いていただいたので、ご報告をと思い 投稿しました！」と報告。「放送などでもお相手の話もしていまして 夫の方でもオープンになっているので 一部そのまま写真をあげています」と前置きしたうえで「お相手は前職・山形テレビ時代の同僚の前田拓哉さんで 親族のみの小さな結婚式を開きました！」と記し、お相手はテレビ大阪の前田拓哉アナウンサーであることを明かした。

「司会も自分たちで行い 夫が自ら『新郎新婦の入場です！』と叫び マイクを手にしたまま入場するという。笑」と局アナ同士の披露宴らしいエピソードも。「ファーストバイトでドレスを汚してしまいましたが なんとか汚れも落ちたのでよかったです。ふぅ 保険に入っておいてよかった...」とつづった。

「家族やお世話になった人にゆっくり感謝を伝えられる そんな式ができたこと、本当に良かったと思いました」と喜び。「ラジオなどでも 結婚生活のこと、式のこと、いろいろと皆様がアドバイスくださって とっても嬉しかったです。その感謝の意味も込めてのご報告でした！ありがとうございました！」と記した。