Ž¢¸«±É¤¨¤Î¤¤¤¤·ÐÎò¤ò¥Á¥é¥·¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤Ž£²¼¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ä·ÐÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤òÄÉµÚ¤µ¤ì¤¿»ÔÄ¹¤Î¸À¤¤Ìõ
¢£»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æü¤Î¤³¤È
7·î28Æü¡¢¤³¤ÎÆü¤¬»ÔÄ¹Áª¤ÎÅê³«É¼Æü¤À¡£
¸á¸å8»þ¤ËÅêÉ¼¤¬Äù¤áÀÚ¤é¤ì¡¢³ù¥±Ã«»ÔÌ±ÂÎ°é´Û¤Ç³«É¼ºî¶È¡Ê¢¨1¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£»ä¤ÏºÊ¤ÈÌ¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áªµó»öÌ³½êÏÆ¤Î¹µ¤¨¼¼¤Ç³«É¼·ë²Ì¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤â¤¦¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡£ºÊ¤È¤Î²ñÏÃ¤â¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬Ãè¤Ö¤é¤ê¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Î¤Þ¤Þ¡¢¼ê»ý¤ÁÌµº»ÂÁ¤Ë»þ´Ö¤¬¤¹¤®¤Æ¤¤¤¯¡£
¿¼Ìë0»þ¤ò²ó¤Ã¤¿¤³¤í¡¢Àª¤¤¤è¤¯»Ù±ç¼Ô¤¬¹µ¤¨¼¼¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡ÖÀ¶¿å¤µ¤ó¡¢¾¡¤Ã¤¿¤è¡ª¡×
³«É¼½ê¤«¤éÅÅÏÃ¤¬Æþ¤ê¡¢Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ÎÈ¯É½¤Ç»ä¤ÎÅöÁª¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
´î¤Ó¤è¤ê¤â¡¢Íî¤Á¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°Â¿´¤¬¾¡¤Ã¤¿¡£¤Û¤Ã¤È¤·¤ÆÁ´¿È¤«¤éÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¤³¤ì¤ÇÏ©Æ¬¤ËÌÂ¤ï¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ó¤À¤Í¡×
ºÊ¤¬¤Ë¤Ã¤³¤ê¤È¾Ð¤Ã¤Æ°®¼ê¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¡£¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç¥¦¥È¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¼¤â»öÌ³½ê¤Î·öÁû¤ËÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤Æ¤¢¤¿¤ê¤ò¸«²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ù±ç¼Ô¤ËÂ¥¤µ¤ì¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÂÔ¤ÄÂçÉô²°¤Ë¹Ô¤¯¡£Éô²°¤ËÆþ¤ë¤È»Ù±ç¼Ô¤¿¤Á¤¬Âç¤¤ÊÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥¯¥¹¶Ì¤ò³ä¤ë¡£»æ¿áÀã¤¬Éñ¤¤»¶¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿Ì¼¤¬´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤Ï¤·¤ã¤¤¤À¡£
·ë²Ì¤Ï¡¢»ä¤¬1Ëü2977É¼¡¢ºÇÍÎÏ¤È¸«¤é¤ì¤¿Á°»ÔµÄ²ñµÄ°÷X»á¤Ï1Ëü2214É¼¡£¤ï¤º¤«763É¼º¹¤È¤¤¤¦ÂçÀÜÀï¤À¤Ã¤¿¡£
»ä¤Ï41ºÐ¡£ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç¤ÏºÇÇ¯¾¯»ÔÄ¹¡¢Á´¹ñ¤Ç¤â6ÈÖÌÜ¤Ë¼ã¤¤»ÔÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¨1¡¡³«É¼ºî¶È¡Ä¡Ä¿Ø±Ä¤¬ÇÉ¸¯¤·¤¿Äå»¡ÈÉ¤¬³«É¼½ê¤Ë¹Ô¤¡¢¥ª¥Ú¥é¥°¥é¥¹¤Ç½¸ÀÑÂæ¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤ò¿ô¤¨¤Æ¡¢Ãà°ì¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÇÁªµó»öÌ³½ê¤ËÉ¼¿ô¤ÎÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£»Ù±ç¼Ô¤¬»þÀÞ¡¢¹µ¤¨¼¼¤ËÍè¤Æ¤ÏÉ¼¿ô¤¬¤É¤¦Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¢£»ÔÄ¹¤Î°Ø»Ò¤ÎºÂ¤ê¿´ÃÏ
Åê³«É¼Æü¤ÎÍâ29Æü¤¬½éÅÐÄ£¤È¤Ê¤ë¡£
ÅöÁª¤ÎÍ¾±¤¤Ç¿À·Ð¤¬¹â¤Ö¤ê¡¢ÌÀ¤±Êý¤ËÉÛÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ä«¡¢UR¸øÃÄ½»Âð¤Î1³¬¤Þ¤Ç·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¸øÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÅÐÄ£¡£ÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÂ¿¤¯¤Î»Ù±ç¼Ô¤¬»ÔÄ£¼Ë¤Î¸¼´ØÁ°¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£»Ù±ç¼Ô¤âºòÈÕÃÙ¤¯¤Þ¤Çµï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶½Ð·Þ¤¨¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´ò¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸¼´ØÁ°¤Ç½÷À¿¦°÷¤«¤é²ÖÂ«Â£Äè¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¿·Ê¹¤¬¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¡Ê¢¨2¡Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¸¼´Ø¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿Èë½ñ²Ý¤Î²ÝÄ¹¤¬»ÔÄ¹¼¼¤Î¤¢¤ë3³¬¤Þ¤Ç°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
»ÔÌò½ê»ÔÄ¹¼¼¤ËÆþ¤Ã¤¿»ä¤òÊóÆ»¿Ø¤¬¤¾¤í¤¾¤í¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö»ÔÄ¹¼¼¤ËÆþ¤ê¡¢»ÔÄ¹¤Î°Ø»Ò¤Ë¹ø¤«¤±¤¿´¶ÁÛ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡×
µ¼Ô¤«¤é¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£¤Ê¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤Ï¾Ç¤Ã¤¿¡£»ÔÄ¹¤Î°Ø»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢ºÂ¤ê¿´ÃÏ¤¬°ã¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ÊóÆ»¿Ø¤Ï»ä¤¬²¿¤«ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ç¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¤¥ó¥É¤ÎÆüËÜÂç»È´Û¤ÎÂç»È¼¼¤Î¤Û¤¦¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¶Ã¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡Ä¡Ä¡×
»×¤¤¤Ä¤¯¤Þ¤Þ¤Ë¤½¤¦¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£ÊóÆ»¿Ø¤Ï¤Ê¤ó¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤Ê¤¤¡£¸À¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Í¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡£
¤¢¤È¤«¤é¡¢¿·»ÔÄ¹¤ÏÀ¸°Õµ¤¤Ê¤ä¤Ä¤À¤È¡¢ÂÐ¹³ÇÏ¤ò±þ±ç¤·¤¿µÄ°÷¤¿¤Á¤ÎÅÜ¤ê¤¬ÁýÉý¤·¤¿¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨2¡¡¥Æ¥ì¥Ó¡¢¿·Ê¹¤¬¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¡Ä¡Ä½éÅÐÄ£¤ÎÆü¡¢»ÔÌò½ê¸¼´Ø¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿ÂçÀª¤Î»Ù±ç¼Ô¤Ë´¿·Þ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é»ä¤¬²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤ë¾ìÌÌ¤Î¼Ì¿¿¤¬¡¢ÍâÆü¤Î¿·Ê¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¿·Ê¹¤Ïº£¤Ç¤âµÇ°¤ËÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö½é¤Î»ÔµÄ²ñ¡×¶ÛÄ¥¤Ç¼ê¤¬¿Ì¤¨¤¿
ºÇ½é¤Î´ØÌç¤Ï¡¢µÄ²ñ¤À¤Ã¤¿¡£
»ä¤Ï»ÔµÄ²ñ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÀ¸¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¹¤é¤Ê¤¤¡£µÄ¾ìÆâ¤Î´·½¬¤äºîË¡¡Ê¢¨3¡Ë¤â²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞµÄ¾ì¤Î¼¹¹ÔÉôÀÊ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ËºÂ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
ºÇ½é¤Î»ÔµÄ²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï9·î6Æü¡£µÄ²ñ¤Î³«ºÅ½éÆü¤Ï¡¢»ÔÄ¹¤Ë¤è¤ë½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
µÄ²ñ¤ÎÀªÎÏ¤Ï¼«Ì±ÅÞ·Ï¤Î²ñÇÉ¤¬²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¡¢»ä¤ò¿äÁ¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Ì±¼çÅÞ·Ï¤ÎµÄ°÷¤Ï¾¯¿ôÇÉ¡¢¤Ä¤Þ¤êµÄ°÷ÀÊ¤ÎÂçÈ¾¤¬ÈãÈ½ÀªÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£
ÃÅ¾å¤Ë¤¢¤¬¤ë¤È¡¢µÄ°÷ÀÊ¤«¤éÃÍÆ§¤ß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»ëÀþ¤¬ÆÍ¤»É¤µ¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¡¢¶ÛÄ¥¤Ç¤Î¤É¤¬¤Ò¤ê¤Ä¤¤¤¿¡£Íî¤ÁÃå¤³¤¦¤È¡¢±éÂæ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¿åº¹¤·¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¤È¼«Ê¬¤Î¼ê¤¬¥Ö¥ë¥Ö¥ë¤È¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¿Ì¤¨¤ë¼ê¤Ç¥³¥Ã¥×¤Ë¿å¤òÃí¤´¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¼ò¤À¤¾¡ª¡×
µÄ°÷ÀÊ¤«¤é¾éÃÌÈ¾Ê¬¤ÎÌî¼¡¤¬Èô¤Ó¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¾Ð¤¤À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¸¤á¤Ë¤ä¤ì¤è¡ª¡×
µÄ¾ì¸åÊý¤ÎËµÄ°ÀÊ¤«¤éÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£»ä¤Î»Ù±ç¼Ô¤¿¤Á¤â½éµÄ²ñ¤ÎËµÄ°¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤È⁉¡×
Ìî¼¡¤òÈô¤Ð¤·¤¿µÄ°÷¤¬ËµÄ°ÀÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢°Ò°µ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤ÈËµÄ°¿Í¤¬¸À¤¤ÊÖ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËµÄ¾ì¤ÈËµÄ°ÀÊ¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¸À¤¤Áè¤¤¤¬µ¯¤³¤ë¡£»ä¤ÏÃÅ¾å¤Ç¥ª¥í¥ª¥í¤ÈÎ©¤Á±ýÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¨3¡¡µÄ¾ìÆâ¤Î´·½¬¤äºîË¡¡Ä¡Ä¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÃÅ¾å¤Ë¤¢¤¬¤ëºÝ¤Ë¤Ï°ìÎé¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤é¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÅ¾å¤Ë¤¢¤¬¤í¤¦¤È¤·¤¿»ä¤ËµÄ¾ì¤«¤é¡Ö¤ª¤¤¤Ã¡¢Îé¤ò¤·¤í¤è¡×¤È¤¤¤¦Ìî¼¡¤¬Èô¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«ÀÊ¤«¤éÎ©¤Á¤¢¤¬¤ëºÝ¤Ë°ìÎé¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ó¤ÊÎé¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦Ìî¼¡¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¢£»Ï¤Þ¤ê¤ÏÈ¿»ÔÄ¹ÇÉ¤ÎÄÉµÚ
¤½¤Î¸å¤â»ä¤¬ÅúÊÛ¤¹¤ë¤¿¤Ó¡¢¤ª¼µ·¤ÎºîË¡¤ä²ó¿ô¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÄ°÷ÀÊ¤«¤é¤¢¤ì¤³¤ì¤ÈÌî¼¡¤¬Èô¤ó¤À¡£µÄ²ñ¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅ¨ÃÏ¤Ø¾è¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢µÄ²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆü¤ÏÄ«¤«¤éÍ«¤¦¤Ä¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Í«¤¦¤Ä¤Ê»ä¤Ë¤µ¤é¤Ë¾×·âÅª¤ÊÃÎ¤é¤»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£µÄ²ñ¤Ç¡¢¤¢¤ëµÄ°÷¤¬»ä¤Î¡È·ÐÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÄêÎãµÄ²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤Ï¡Ö»ÔÀ¯¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÈÌ¼ÁÌä¡×¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ö°ìÈÌ¼ÁÌä¡×¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¼ÁÌä¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÄ²ñ³«²ñÆü¤Î3ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ËµÄÄ¹¤ËÊ¸½ñ¤ÇÄÌ¹ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼ÁÌä¼ÔÂ¦¤¬»öÁ°¤Ë¼ÁÌäÆâÍÆ¤òÄÌ¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã´Åö¤¹¤ë³Æ²ÝÄ¹¤¬»öÁ°¤ËÅúÊÛ¤òºîÀ®¡Ê¢¨4¡Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤ï¤±¤À¡£
ÊÝ¼é·ÏµÄ°÷¤ÎÄ¹Ï·¡¦Ë¿ÃµÄ°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ä¤¬ÁªµóÀïÃæ¤ËÇÛ¤Ã¤¿¥Á¥é¥·¤Ë¤¢¤ë·ÐÎò¡Öºß¥¤¥ó¥ÉÆüËÜ¹ñÂç»È´Û°ìÅù½ñµ´±¡×¤¬µõµ¶¤Ç¤¢¤ê¡¢·ÐÎòº¾¾Î¡Ê¢¨5¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡Ö°ìÈÌ¼ÁÌä¡×¤ÇÌä¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¢¨4¡¡»öÁ°¤ËÅúÊÛ¤òºîÀ®¡Ä¡Ä¤³¤¦¤¤¤¦»öÁ°¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò½ÐÍè¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÈãÈ½¤¹¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»öÁ°¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÅúÊÛ¤¹¤ëÂ¦¤â¤¹¤Ù¤Æ¥¢¥É¥ê¥Ö¤ÇÅú¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¼ïÎà¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µÄ²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ±×¤ÊµÄÏÀ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ê¤Î¤À¡£
¢¨5¡¡·ÐÎòº¾¾Î¡Ä¡Ä¸ø¿¦ÁªµóË¡235¾ò¤Ï¡¢¡ÖÅöÁª¤òÆÀ¤ëÌÜÅª¤Ç¸õÊä¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡¢¿¦¶È¡¢·ÐÎò¤Ê¤É¤Ë´Ø¤·¤Æµõµ¶¤Î»ö¹à¤ò¸ø¤Ë¤·¤¿¼Ô¤Ï2Ç¯°Ê²¼¤Î¶Ø¸Ç¤Þ¤¿¤Ï30Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Ë½è¤¹¤ë¡×¤Èµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºá¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤ÈÆ±Ë¡251¾ò¤Ë¤è¤êÅöÁª¤¬Ìµ¸ú¤È¤Ê¤ê¼º¿¦¤¹¤ë¡£²áµî¤Ë¤Ï1992Ç¯¤Î»²±¡Áª°¦ÃÎÁªµó¶è¤ÇÅöÁª¤·¤¿¿·´ÖÀµ¼¡µÄ°÷¡ÊÅö»þ¡¦Ì±¼ÒÅÞ¡Ë¤¬Æþ³Ø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÖÌÀ¼£Âç¡×¤ò¡ÖÃæÂà¡×¤È¸øÉ½¤·¡¢¶Ø¸Ç6¥«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¤ÎÈ½·è¤¬³ÎÄê¡¢¼º¿¦¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£2024Ç¯¤ÎÅìµþÅÔÃÎ»öÁªµó¤Ç¤â¡¢¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÃÎ»ö¤¬¡Ö¥«¥¤¥íÂç³Ø¼óÀÊÂ´¶È¡×¤È¸øÉ½¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ·ÐÎòº¾¾Î¤È¤·¤Æ¤ÎÁÊ¤¨¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£·ÐÎòº¾¾Î¤È¤Ï¡¢À¯¼£²È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀäÂÐ¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¥é¥ó¥¯¡×¤òµºÜ¤·¤¿
»ä¤Ï³ù¥±Ã«»ÔÄ¹Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ëÁ°¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¼óÅÔ¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¤ÇÆüËÜ¹ñÂç»È´Û¤Î°ìÅù½ñµ´±¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥Á¥é¥·¤Ë¤âµºÜ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Î¡Ö°ìÅù½ñµ´±¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ä¤³¤·¤¤¡£
¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¥é¥ó¥¯¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤Ä¤Ê¤Î¤À¡£¥í¡¼¥«¥ë¥é¥ó¥¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢³¤³°¤ÎÂç»È´Û¤äÁíÎÎ»ö´Û¤È¤¤¤Ã¤¿ºß³°¸ø´Û¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢Áê¼ê¹ñ¤È¤Î³°¸ò¾å¤ÎÉ¬Í×À¤Ê¤É¤«¤é³°Ì³Âç¿Ã¤Î¾µÇ§¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ÎÅùµé¤è¤ê1³¬µé¾å¤Î¸Æ¾Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤è¤¤¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£»°Åù½ñµ´±¤Ê¤éÆóÅù½ñµ´±¡¢ÆóÅù½ñµ´±¤Ê¤é°ìÅù½ñµ´±¡¢°ìÅù½ñµ´±¤Ê¤é»²»ö´±¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤À¡£
»ä¤Ï¤â¤È¤â¤È¤ÎÅùµé¤ÏÆóÅù½ñµ´±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¡¼¥«¥ë¥é¥ó¥¯¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ÆÂÐ³°Åª¤Ë°ìÅù½ñµ´±¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Ì¾»É¤Ë¤â¡Ö°ìÅù½ñµ´±¡ÊFirst Secretary¡Ë¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¤Ã¤ÈÃ¯¤«¤¬¤³¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¡¢Ë¿ÃµÄ°÷¤Ë¤´Ãí¿Ê¤ËµÚ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¢£²¼¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤
È¿ÂÐÇÉ¿Ø±Ä¤Ï³°Ì³¾Ê¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¿¦°÷Ï¿¤òÄ´¤Ù¤¿¡£¤½¤Î¿¦°÷Ï¿¤Ë¤Ï¡¢»ä¤Îºß¥¤¥ó¥ÉÆüËÜ¹ñÂç»È´Û¤Ç¤ÎÅùµé¤È¤·¤Æ¡ÖÆóÅù½ñµ´±¡ö¡×¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÏÆ¤Ë¡ö¥Þ¡¼¥¯¤¬¤Ä¤¡¢¤½¤ÎÃí¼á¤È¤·¤Æ¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¥é¥ó¥¯¤òÉÕÍ¿¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢Ãí¼á¤Ï¿¦°÷Ï¿¤ÎÃ¼¤Ë¾®¤µ¤ÊÊ¸»ú¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢È¿ÂÐÇÉ¿Ø±Ä¤Ï¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡¢¡È·ÐÎòº¾¾Î¡É¤À¤È¤·¤Æµ´¤Î¼ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´î¤ó¤À¤Î¤À¡£
ÅúÊÛ¤ÎÃ´ÅöÉô½ð¤Ç¤¢¤ë´ë²è²Ý¤Î²ÝÄ¹¤«¤é¡Ö¼ÁÌäÄÌ¹ð¡×¤ÎÆâÍÆ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¡¢»ä¤Ï°ì½Ö¤¿¤¸¤í¤¤¤À¡£
¤Ê¤ó¤é¸å¤í¤á¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥í¡¼¥«¥ë¥é¥ó¥¯¤Ç¤Ê¤¤°ìÅù½ñµ´±¤È¥í¡¼¥«¥ë¥é¥ó¥¯¤Î°ìÅù½ñµ´±¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¡¢»ä¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±¸«±É¤¨¤ÎÎÉ¤¤·ÐÎò¤ò¥Á¥é¥·¤ËµºÜ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦²¼¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¢£·ÐÎò¤Î¶ñÂÎÅªÊª¾Ú
¤³¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥é¥ó¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄ¾ì¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ëÀâÌÀ¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÈ¿ÂÐÇÉ¿Ø±Ä¤Ë¤Ä¤ë¤·¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ìî¼¡¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ÆµÄ¾ì¤ÇÎ©¤Á±ýÀ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡£¡Ä¡ÄÎÉ¤«¤é¤ÌÁÛÁü¤¬²Ì¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿´ÇÛ¤ÏÌµ¸Â¤ËÁý¿£¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£
µï¤Æ¤âÎ©¤Ã¤Æ¤â¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ä¤ÏÁªµó¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»ÔµÄ¤ËÁêÃÌ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿¡£
¡Öºß¥¤¥ó¥ÉÂç»È´Û»þÂå¤Î¡Ø°ìÅù½ñµ´±¡Ù¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤«¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¶ñÂÎÅªÊª¾Ú¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¸ú²ÌÅª¤À¤è¡×
¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ë¤Ï¡Ö³°¸òÎ¹·ô¡×¤¬¤¢¤ë¡£³°¸òÎ¹·ô¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³°¸ò´±¤ËÂÐ¤·¤Æ³°Ì³Âç¿Ã¤¬È¯µë¤¹¤ë¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¡Ö´±¿¦¡×¤È¤·¤Æ¡Ö°ìÅù½ñµ´±¡×¤È¤¤¤¦µºÜ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£¤½¤¦¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤½¤ê¤ã¤¤¤¤¡£³°Ì³Âç¿Ã¤Î¤ªËÏÉÕ¤¤Ê¤é¡¢Èà¤é¤âÇ¼ÆÀ¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
»ÔµÄ¤Ë¤½¤¦¸À¤ï¤ì¡¢¾¯¤·¤À¤±°ÂÅÈ¤·¤¿¡£
¢£Ëþ°÷¤ÎËµÄ°ÀÊ
Ë¿ÃµÄ°÷¤ÎµÄ²ñ¼ÁÌä¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¤³¤Î¿ôÆüÁ°¤«¤é¡¢¿·»ÔÄ¹¤Ë·ÐÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦±½¤¬»ÔÆâ¤òÈô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£µÄ²ñ¤ÏÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤è¤¦¤ÈÂçÀª¤Î»ÔÌ±¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£ËµÄ°ÀÊ¤ÏËþ°÷¡Ê¢¨6¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æþ¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ï»ÔÌò½ê1³¬¤ÎµÄ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò±Ç¤¹¥â¥Ë¥¿¡¼¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¿Ø¼è¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¡¢»ÔµÄ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤É¤ª¤ê¡¢Í¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î³°¸òÎ¹·ô¡Ê¢¨7¡Ë¤ò¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤ËÇØ¹¤ÎÆâ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨6¡¡ËµÄ°ÀÊ¤ÏËþ°÷¡Ä¡ÄÈ¿»ÔÄ¹¿Ø±Ä¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤Ç¡¢³ù¥±Ã«·Ù»¡½ð·º»ö²Ý¤Î·º»ö2Ì¾¤¬ËµÄ°ÀÊ¤ËÊ¶¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤È¤«¤é¡¢Í¿ÅÞÂ¦µÄ°÷¤Î°ì¿Í¤«¤é¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤â¤·»öÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ËÜÈÖ¤ÎµÄ²ñÃæ¤Ï¤â¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£
¢¨7¡¡Í¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î³°¸òÎ¹·ô¡Ä¡Ä»ä¤Î³°¸òÎ¹·ô¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï¡Ö2005,Sep,14¡×¤È°õ»ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³°Ì³¾Ê¤òÂà¿¦¤·¤¿Æü¤ËÆ±Î¹·ô¤Ë¡ÖVOID¡×¡Ê¼º¸ú¤Î°Õ¡Ë¤Î¥Ï¥ó¥³¤¬²¡¤µ¤ì¡¢Ìµ¸ú¤ò¼¨¤¹¥Ñ¥ó¥Á·ê¤¬³«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡Ö°ìÅù½ñµ´±¡×¤Î¸ª½ñ¤Ïºï½ü¤·¤¿
½Å¡¹¤·¤¤¡¢¶ÛÇ÷¤·¤¿¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢Ë¿ÃµÄ°÷¤Î¼ÁÌä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ö³°Ì³¾Ê¤Î¿¦°÷Ï¿¤Ë¡¢À¶¿åÀ»»Î¤ÏÆóÅù½ñµ´±¤È¤¤¤¦µºÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÁªµóÃæ¤Î¥Á¥é¥·¤Ë¤Ï°ìÅù½ñµ´±¤È¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï·ÐÎòº¾¾Î¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
Ë¿ÃµÄ°÷¤ÏÏ¯¡¹¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤Ç¼ÁÌä¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÎä¤ä´À¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¿¡£¡ÖÍî¤ÁÃå¤±¡¢Íî¤ÁÃå¤±¡×¤È²¿ÅÙ¤â¼«¤é¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¡¢»ä¤ÏÃÅ¾å¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£
³°Ì³¾Ê¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¡¢²û¤Õ¤È¤³¤í¤«¤é³°Ì³Âç¿Ã¤¬È¯µë¤·¤¿³°¸òÎ¹·ô¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢µÄ¾ì¤Ë¼¨¤·¤Ê¤¬¤éÊäÂ¤·¤¿¡£ÅúÊÛ¤Î¸åÈ¾¤Ë¤ÏÌî¼¡¤âÄÃ¤Þ¤ê¡¢»ä¤ÎÀâÌÀ¤¬°ìÄê¤ÎÀâÆÀÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¼õ¤±¼è¤é¤ì¤¿¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¡£
Ë¿ÃµÄ°÷¤ÏÇ¼ÆÀ¤»¤º¡¢ÄÉ²Ã¤Î¼ÁÌä¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ìÈÌ¼ÁÌä¤ÎÀ©¸Â»þ´Ö60Ê¬¤ËÃ£¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»þ´ÖÀÚ¤ì¡Ê¢¨8¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¤É¤¦¤Ë¤«Æñ¶É¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
È¿ÂÐÇÉ¤ÎµÄ°÷¤â¤³¤ì°Ê¾åÄÉµÚ¤·¤Æ¤â¾¡¤ÁÌÜ¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤ÎÌäÂê¤¬¤³¤ì°Ê¹ß¤ÎµÄ²ñ¤Ç¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«Î©¤Á¾Ã¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î°ì·ï¤ÇÄ¨¤ê¤¿»ä¤Ï¡¢Ç°¤Î¤¿¤á¼«Ê¬¤Î·ÐÎò¤«¤é¡Ö°ìÅù½ñµ´±¡×¤òºï½ü¤·¡¢¡Öºß¥¤¥ó¥ÉÆüËÜ¹ñÂç»È´Û½ñµ´±¡×¤È¤Î¤ß½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¨8¡¡»þ´ÖÀÚ¤ì¡Ä¡ÄË¿ÃµÄ°÷¤Ï°ìÈÌ¼ÁÌä½ªÎ»¸å¡¢¡Öº£¸å¤âÄÉµÚ¤¹¤ë¡×¤ÈÂ©´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1¿Í¤ÎµÄ°÷¤¬°ìÄêÎã²ñ¤Ç°ìÈÌ¼ÁÌä¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï1²ó¤¤ê¤À¡£µÄ¾ì¤ÇÄÉµÚ¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¼¡²ó¡Ê12·î¡Ë¤ÎµÄ²ñ¤òÂÔ¤¿¤Í¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹¥ÅÔ¹ç¤À¤Ã¤¿¡£
----------
À¶¿å À»»Î¡Ê¤·¤ß¤º¡¦¤¤è¤·¡Ë
¸µ³ù¥±Ã«»ÔÄ¹
1960Ç¯¡¢¹Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£Îïß·Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÊÆ¥¦¥©¡¼¥È¥ó¥¹¥¯¡¼¥ëMBA¡¢°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤ò·Ð¤Æ¡¢³°Ì³¾Ê¤Ø¡£2002Ç¯¡¢Á°»ÔÄ¹ÂáÊá¤Ë¤è¤ê¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿³ù¥±Ã«»ÔÄ¹Áªµó¤ËÁªµó¸¢¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥¤¥ó¥É¤«¤éÍî²¼»±¸õÊä¤È¤·¤Æ½ÐÇÏ¡£763É¼º¹¤È¤¤¤¦Âç·ãÀï¤òÀ©¤·¡¢»ÔÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£°ÊÍè¡¢5´ü19Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆ±»Ô»ÔÄ¹¡¢ÀéÍÕ¸©»ÔÄ¹²ñ²ñÄ¹¤âÌ³¤á¤ë¡£2021Ç¯¡¢Ç¤´üÅÓÃæ¤Ç»ÔÄ¹¤ò¼¤·¡¢½°±¡Áª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¤â¤Î¤ÎÍîÁª¡£
----------
¡Ê¸µ³ù¥±Ã«»ÔÄ¹ À¶¿å À»»Î¡Ë