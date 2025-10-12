2025年秋のトレンドの「モカブラウン」で温かみとツヤ感を
◆2025年秋のトレンドの「モカブラウン」で温かみとツヤ感を
監修：内山謙（gimmickjiyugaoka／自由が丘）
この秋注目のヘアカラーのひとつが「モカブラウン」。モカブラウンは深みのあるブラウンで、比較的どんな人でもなじみやすいカラー。暗めだから、伸びても根もとが気になりにくいのもうれしい。ここで紹介する5つのおすすめスタイルを参考に、トレンドヘアを楽しんでみて。
◆2025年秋の注目カラー「モカブラウン」のスタイル5選
PHOTO：gimmick jiyugaoka（自由が丘）
モカブラウン/ミディアム
モカブラウン×ミディアム
モカブラウンは、まるでコーヒー豆のような深みのあるブラウンカラーのこと。温かみとツヤ感があるから、年代や肌色問わず、似合いやすいのが特長。こっくりとした色で、秋らしいムードを楽しめる。
PHOTO：LaLarOomo 渋谷公園通り店（渋谷）
30代、40代、50代大人女性に似合うかきあげバング伸ばしかけボブ
モカブラウン×かきあげバング
クールなかきあげバングは、モカブラウンと合わせると、ぐっと大人っぽい印象に。ウェーブをかけると、柔らかさをプラスできる。伸ばしかけの前髪を、おしゃれにアレンジしたいときにおすすめ。
PHOTO：tas（明治神宮前）
韓国風レイヤーミディアム
モカブラウン×韓国風
韓国風のくびれミディアムは、今流行の髪型。モカブラウンと合わせると優しい印象に仕上がる。顔周りにアクセントがついて、小顔に見える効果も！
PHOTO：antwerp TOKYO（神楽坂）
30代40代50代簡単スタイリングヘアミニボブ髪質改善カラー
モカブラウン×ミニボブ
ミニボブとは、ボブよりも短くてショートよりも長い、襟もとギリギリの長さのボブ。首もとラインがすらりと見え、華奢に見えるのが嬉しい。モカブラウンに染めると、重過ぎず、軽やかな雰囲気をプラスできる。
PHOTO：MINX RICCa（明治神宮前）
小顔ワンカールロングストレート
モカブラウン×ストレート
ストレートヘアをモカブラウンに染めると、ピュアな印象に。シンプルなストレートヘアを華やかに仕上げてくれる。毛先はワンカールさせると、きちんとした雰囲気に。
◆まだある！秋のトレンドヘアカラー
◆まだある！秋のトレンドヘアカラー
