◆ダブルツリーbyヒルトン東京有明から開業以来初のアフタヌーンティーが登場！華やかなスイーツ＆セイボリーがクリスマスを彩る
ダブルツリーbyヒルトン東京有明のオールデイダイニング「SAUS（ソース）」より、開業以来初となる「クリスマスアフタヌーンティー」を開催。期間は、2025年12月1日（月）から25日（木）まで。
タルトやムース、カヌレなどのスイーツは、クリスマスならではの華やかで祝祭感あふれる世界観をイメージ。どれもが美しく輝く仕上がりで、心ときめくクリスマスになること間違いなし。一日20名限定なのでぜひチェックしてみて。
◆「クリスマスアフタヌーンティー」のスイーツ＆セイボリーをご紹介
クリスマスを彩るいちごのタルトや、オーナメントのようなチョコレートムース
■イチゴとピスタチオのタルト
サクサクのタルト生地に、バニラ香る濃厚カスタードをたっぷりと。みずみずしいフレッシュいちごを飾り、ピスタチオペーストを合わせたクリームを重ねたキュートなタルト。赤と緑のコントラストがクリスマスシーズンを思わせる、華やかな季節限定スイーツをどうぞ。
■チョコレートムースのドームオーナメント
クリスマスツリーを彩るオーナメントをイメージ。つややかなグラサージュで包んだビターチョコレートムースは、土台に自家製クッキー生地を合わせ、サクッとした食感となめらかな口どけのコントラストが楽しい。カカオの豊かな風味と遊び心あふれるムースに注目してみて。
クリスマスリースのようなケーキに、雪山のような見た目のカヌレも
■ホワイトチョコレートのリース仕立てフロマージュケーキ
クリスマスリースを思わせるデザインに仕上げられた、ホワイトチョコレートのフロマージュケーキ。甘酸っぱいいちごジャムをサンドし、ふんわりとした生クリームを重ねた。リースを象ったローズマリーやアラザン、金箔を華やかにトッピングし、華やかで上品な味わいが楽しめる愛らしいケーキを召し上がれ。
■抹茶カヌレ 〜雪山仕立て〜
雪山のような冬らしい装いの抹茶風味のカヌレも必見。上にはホワイトチョコレートに抹茶パウダーを混ぜたコーティングをかけ、まるで雪をまとった山のような美しい見た目に。カヌレ自体はラム酒がしっかり効いた大人の味わいで、もっちりとした食感が特徴。仕上げにピスタチオをトッピングして、香ばしさと彩りをプラスした冬の特別なカヌレを味わって。
フルーツの香りが爽やかなきらめくゼリー
■マスカットとフランボワーズの2層ゼリー
爽やかなマスカットゼリーと香り高く甘酸っぱいフランボワーズゼリーの2層仕立てで、色鮮やかな季節感あふれるゼリーもおすすめ。いちごのダイスとミントを飾り、フルーツの香りが漂うキラキラとしたゼリーでクリスマス気分を盛り上げよう。
シェフこだわりのセイボリーアイテムは2種類
■シグネチャービーフスライダー
ホテル自慢のシグネチャーバーガーをひと口サイズで用意。ふんわりと香ばしいブリオッシュバンズに、ジューシーなシングルパテを挟み、レタスとトマトをトッピング。BBQソースの深みのある味わいが、パティのうまみをより引き立ててくれる。ホテルならではの味わいを堪能できる、食べ応え抜群のアイテムをいただこう。
■サーモンアンクルート
サーモンを香り豊かなホタテのムースで包み、サクサクのパイ生地で巻き上げた1品。焼きあげることで生まれる香り、しっとりとしたサーモンのうまみ、クリーミーなムースの食感が絶妙に調和。上品でシックな見た目に、洗練された味わいを堪能しよう。
クリスマスムードあふれる豪華アフタヌーンティーを楽しみながら、冬の訪れを感じてみて。
◆アフタヌーンティーの会場は？
柔らかな光が射し込むダイニングで心安らぐコンフォードフードを堪能
ダブルツリーbyヒルトン東京有明のオールデイダイニング「SAUS」へ。朝食やランチには和洋折衷のメニューが揃っていて、特製ソースステーションでは自分好みの味にカスタマイズできるのが魅力。お子様連れや車椅子の方でも安心して利用できる快適な空間で、特別なひとときを過ごして。
