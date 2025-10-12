¾®5Ä¹ÃË¤Î¶µ°éÈñ·î20Ëü±ß¤Ï³°¤»¤Ê¤¤¡ÄÇ¯¼ý1600Ëü±ßÉ×ÉØ¤ÎÇËÃ¾¤ò¾·¤¤¤¿Ž¢²¯¤Î¥¿¥ï¥Þ¥óŽ£¥í¡¼¥óÊÖºÑ°Ê³°¤Î¸µ¶§
¢£Ç¯¼ý1600Ëü±ß¤Ç¤âÃù¶â80Ëü±ß¤Ç¼«Å¾¼ÖÁà¶È
º£²ó¤Ï¡¢·î¤Î¼ê¼è¤ê¤¬89Ëü±ß¡ÊÇ¯¼ý¤Ë¤·¤ÆÌó1600Ëü±ß¡Ë¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ëè·îÌó7Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤Ç¡¢¼«Å¾¼ÖÁà¶È¾õÂÖ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¤Î3¿Í²ÈÂ²¤Î²È·×²þÁ±Îã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¸å½Ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿ôÇ¯Á°¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿1²¯±ß¶á¤¤¼«Âð¡Ê¥¿¥ï¥Þ¥ó¡Ë¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¡Ê·î21Ëü±ß¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢»Ù½Ð³Û¤¬Â¿¤¯¡¢Ãù¶â¤Ï80Ëü±ß¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²ÈÂ²¹½À®¤ÏÉ×¡¦ºÊ¡¦¾®5¤ÎÄ¹ÃË¤Î3¿Í¡£°ì²È¤ÎÂç¹õÃì¤Ï¡¢É×¤Î³ÞÃ«¥Æ¥Ä¥ä¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦42ºÐ¡¦½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¡Ë¤Ç¡¢·ÀÌó¼Ò°÷¤È¤·¤Æ½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤Ð¥Õ¥ê¡¼¤ÇÊÔ½¸¤Ê¤É¤Î»Å»ö¤âÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÀÌó¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¤Î¸ÇÄêµë¤Ï¼ê¼è¤ê¤Ç·î70Ëü±ß¡¢Éû¶È¼ýÆþ¤Ï0±ß¡Á20Ëü±ßÄøÅÙ¤È·î¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÇÈ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ºÊ¤Î¥µ¥Ê¥¨¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦43ºÐ¡Ë¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤Ç¤¹¡£Ä¹ÃË¤¬ÍÌ¾»äÎ©Âç³ØÉÕÂ°¾®³Ø¹»¤Ë¤¤¤ë´Ö¤Ë²È»ö¤ä³Ø¹»¤ÎÊÝ¸î¼Ô³èÆ°¤òºÑ¤Þ¤»¡¢Êü²Ý¸å¤äµÙÆü¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ¤ä±Ñ¸ì¤Ê¤É¤Î½¬¤¤»ö¤ËÄÌ¤¦Ä¹ÃË¤ÎÁ÷·Þ¤ä½ÉÂê¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¡¢¤Æ¤ó¤Æ¤³¤Þ¤¤¤ÊÆü¡¹¡£
º£²óÁêÃÌ¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²È·×´ÉÍý¤ò°ìÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÊ¤Î¥µ¥Ê¥¨¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£½é²ó¤ÎÌÌÃÌ»þ¡¢¿¼¹ï¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂ©»Ò¤¬»äÎ©¤Î¾®³Ø¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¤«¤é4Ç¯´Ö¡¢¤º¤Ã¤ÈÀÖ»ú¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢É×¤Î¼ýÆþ¤¬Äã¤¤»þ¤Ï¥¯¥ì¥«¤Ç»ÙÊ§¤¤¡¢¤½¤ÎÍøÍÑÊ¬¤ÎÀÁµá¤Ï¡¢¼ýÆþ¤¬Â¿¤¤»þ¤Ë°ì³ç»ÙÊ§¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ëè·î¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤â8Ëü±ß¤Ç¡¢¹â¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â©»Ò¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤ÇËèÆü¹²¤¿¤À¤·¤¯¤Æ¡¢¸«Ä¾¤·¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²È·×´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¥ì¥·¡¼¥È¤òÎ¯¤á¤Æ¡¢¿©Èñ¤Î¹àÌÜ¤â°ìÉÊ¤º¤Ä²È·×É½¤Ë¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¥·¡¼¥È¤ÎËç¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¤¤¤Ä¤âÆÜºÃ¡£¤â¤Ï¤ä²¿¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥µ¥Ê¥¨¤µ¤ó¡Ë
³Î¤«¤Ë»Ù½Ð¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¡¢²È·×Êí¤òºÙ¤«¤¯¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤Ç¤¹¡£¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤â¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤â´ÉÍý¤Ç¤¤º¡¢ºÇ¸å¤ÎºÖ¤È¤·¤Æ»ä¶¦¤ËÁêÃÌ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¥µ¥Ê¥¨¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¡ÖÈñÌÜ¤´¤È¤Ë¡×²È·×É½¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¦ºî¶È¤Ç¤¹¡£¥ì¥·¡¼¥È¤ÎÃæ¿È¤ò1ÉÊ¤º¤ÄºÙ¤«¤¯Å¾µ¤¹¤ëºî¶È¤ÏÂ³¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
¸åÆü¡¢¥µ¥Ê¥¨¤µ¤ó¤Ï3¥«·î¤«¤±¤Æºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²È·×É½¤ò»ý»²¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Á¤é¤Ë»Ç¤¦Á°¤Ë¡¢É×¤Ë¤â¸«¤»¤¿¤é¡¢¤¦¤Á¤Ï¤³¤ó¤Ê²È·×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÈÊòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Þ¤Ç¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢¸À¤¤Åº¤¨¤Æ¡£ÇÒ¸«¤·¡¢¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢°Ê²¼¤ÎÌäÂêÅÀ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÇÈ¤Î¤¢¤ëÉû¶È¼ýÆþ¤ÎºÇ¹â¼ýÆþ»þ¤ËÄ¢¿¬¤¬¹ç¤¦²È·×
¡¦¶µ°éÈñ¤È¡¢½¬¤¤»ö¤ÎÁ÷·Þ¤ËÈ¼¤¦¡Ö»þ´Ö¤Ä¤Ö¤·¡×ÈñÍÑ¤¬ÀÄÅ·°æ
¡¦¶ä¹Ô¸ýºÂ¤È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ´ÉÍýÉÔÇ½¾õÂÖ
¡¦ÊÝ¾ã¤Î½ÅÊ£¤Ê¤É¥à¥À¤ÊÊÝ¸±¤À¤é¤±
¤½¤ì¤¾¤ì¡¢ÌäÂêÅÀ¤È¤½¤Î²þÁ±ºö¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÊÑÆ°¼ýÆþ¤¢¤ê¤¤Î²È·×Àß·×¤Ë
¤Þ¤º¡¢¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¥Æ¥Ä¥ä¤µ¤ó¤ÎÉû¶È¤Ï»Å»ö¤Î°ÍÍê¾õ¶·¤È¥Æ¥Ä¥ä¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÀÁ¤±¤ë·ï¿ô¤È¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤¿¼ýÆþ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î³Û¡¢0±ß¤«¤é20Ëü±ßÄøÅÙ¤È¡¢Âç¤¤ÊÉý¤¬¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÉû¶È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥Ä¥ä¤µ¤ó¤¬Èè¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éÀÁ¤±¤Ê¤¤¤·¡¢Í¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤ÐÀÁ¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ç¡¢ÉÔ³ÎÄêÍ×ÁÇ¤¬Âç¤¤¤¡£
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»Ù½Ð¤Ï¡¢¹¥Ä´»þ¤ÎÉû¶È¼ýÆþ¤Ç¥È¥ó¥È¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ê¥¨¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼ýÆþ¤ÎÊÑÆ°¤¬·ã¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦´ÉÍý¤·¤¿¤é¤è¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ÍýÁÛ¤Ï¡¢¸ÇÄêµë¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£¥Æ¥Ä¥ä¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Æ¤Ã¤¤êºÊ¤â¤½¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¤Ë½¾¤Ã¤Æ²È·×´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¯¤Êý¤Ç²È·×¤¬¤½¤ì¤Û¤É¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤Ä¤æÃÎ¤é¤º¡£¤â¤·É×¤¬¤³¤Î¾õ¶·¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÃùÃß¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ã¤ÈÉû¶È¤ò¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¥µ¥Ê¥¨¤µ¤ó¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î»ÙÊ§¤¤³Û¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë·î¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÉ×¤ÎÉû¶È¼ýÆþ¤¬¹â¤¯¡¢±¿¤è¤¯Ê§¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á´íµ¡´¶¤¬Çö¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î²È·×´ÉÍý¤Î»ê¤é¤Ê¤µ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¡¢Â¿Ë»¤òÍýÍ³¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¶µ°éÈñ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¾®¸¯¤¤¤Ï2Ëü±ß¥¢¥Ã¥×
¤µ¤Æ¡¢»Ù½Ð¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÍ½Ð¤·¤ÆÂ¿¤«¤Ã¤¿ÈñÌÜ¤Ï¡¢¶µ°éÈñ¤Î20Ëü5000±ß¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¼¡¤°¤Î¤¬¿©Èñ14Ëü±ß¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±ÎÁ8Ëü±ß¡¢¾®¸¯¤¤8Ëü±ß¡¢¥Æ¥Ä¥ä¤µ¤ó¤ÎÉû¶È·ÐÈñ6Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
Ä¹ÃË¤Î¶µ°éÈñ20Ëü±ßÄ¶¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤Î³ØÈñ8Ëü±ßÄøÅÙ¤Ë²Ã¤¨¡¢Éã¤Î¥Æ¥Ä¥ä¤µ¤ó¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥´¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥¹¥óÂå¤ä¡¢¾Íè¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Î±Ñ¸ì¶µ¼¼¡¢³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÊä½¬½Î¤Ê¤É¤ÎÊ£¿ô¤Î½¬¤¤»ö¤Ç·×12Ëü±ßÄøÅÙ¡£
¡Ö¶µ°éÈñ¤ò¤«¤±¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Â©»Ò¤¬Ì¤½¢³Ø»ù¤«¤é³Ú¤·¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤ë½¬¤¤»ö¤ò¤ä¤á¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÇ¦¤Ó¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¿¤À¡¢ÉÕÂ°¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤ÆÉô³è¤ËÆþ¤ì¤Ð½¬¤¤»ö¤â¸º¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¶µ°éÈñ¤Ïºï¤é¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¥µ¥Ê¥¨¤µ¤ó¡Ë
¤½¤³¤Ç¡¢¶µ°éÈñ¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÊÌ¤ÎÈñÌÜ¤òºï¤ëºîÀï¤Ë¡£¥µ¥Ê¥¨¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä¹ÃË¤ò½¬¤¤»öÀè¤Þ¤Ç¼Ö¤ÇÁ÷¤Ã¤¿¸å¡¢½¬¤¤»ö¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ËÉÕ¶á¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç»¨»ï¤Ê¤É¤òÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¯½¬´·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ä°Â¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ê¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÎÙ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¥«¥Õ¥§¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÎÁ¶â¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¡£·ë²Ì¡¢°û¤ßÊª¤È¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÇÀÇ¹þ¤ß2000±ß¶á¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÉáÄÌ¤Ëµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¡Ö»þ´Ö¤Ä¤Ö¤·¡×Èñ¤¬ËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾å¸Â¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£²È·×²þÁ±Á°¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§Âå¤Ï¿©Èñ¤Ë¡¢»¨»ïÂå¤Ï¸ä³ÚÈñ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½¬¤¤»öÁ÷·Þ¤ËÈ¼¤¦»Ù½Ð¤Î¼ÂÂÖ¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»Ù½Ð¤ÏÀÄÅ·°æ²½¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥Ä¥ä¤µ¤ó¤Î¾®¸¯¤¤8Ëü±ß¤Î¤Û¤«¡¢¤¢¤¨¤Æ¥µ¥Ê¥¨¤µ¤ó¤Î¾®¸¯¤¤¤ò3Ëü±ß³ÎÊÝ¡£½¬¤¤»ö¤ÎÁ÷·Þ¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦°û¿©Èñ¤ä»¨»ï¤Ê¤É¤Î¸ä³ÚÈñ¤Ï¡¢3Ëü±ß¤È¤¤¤¦Í½»»¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò»ý¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¾®¸¯¤¤¤Ï3Ëü±ßÁý¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿©Èñ¤È¸ä³ÚÈñ¤Î¹ç·×¤¬3Ëü±ß¸º¤ê¡¢¥×¥é¥¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ï¥¼¥í¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¤¢¤¨¤Æ¥È¥ó¥È¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë3Ëü±ß¤ËÀßÄê¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î·î¤Ï3Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÀáÌó¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÊÝ¾ã¤Î½ÅÊ£Ê¬¤äÃùÃß·¿ÊÝ¸±¤ò²òÌó¤·¡¢ÊÝ¸±Âå¤Ï5Ëü3000±ß¤ò¥«¥Ã¥È
À¸Ì¿ÊÝ¸±ÎÁ¤ÏÉ×ÉØ¹ç»»¤·¤Æ8Ëü±ß¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢5Ëü3000±ß¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ2Ëü7000±ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º°åÎÅÊÝ¸±¤Ë2ËÜ¡¢¤¬¤óÊÝ¸±¤Ë2ËÜÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÝ¾ã¤Î½ÅÊ£¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇÄã¸Â¤Î°åÎÅÊÝ¸±¤Ë1ËÜ²½¡£¥µ¥Ê¥¨¤µ¤ó¤ÏÄ¹ÃË¤Î½Ð»º»þ¤ËÊÝ¸±¤Î¸«Ä¾¤·ÁêÃÌ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ë´«¤á¤é¤ì¤ë¤Þ¤Þ¡¢¿·¤¿¤Ê¾¦ÉÊ¤Ë²ÃÆþ¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÝ¸±¤Ï²òÌó¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ë»¤·¤µ¤Ë¤«¤Þ¤±¤Æ10Ç¯°Ê¾åÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£Â¿Ë»¤Ê¿Í¡¢¥º¥Ü¥é¤Ê¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤È¤Ç²òÌó¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¾¦ÉÊ¤ò·ÀÌó¤¹¤ë¤Î¤Ï¸·¶Ø¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤È¤Ç¡×¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤³¤º¡¢±ä¡¹¡¢¥à¥À¤Ê»Ù½Ð¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢ÀâÌÀ¤Ï¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤º¾Ç¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿ÃùÃß·¿À¸Ì¿ÊÝ¸±¤â²òÌó¤Ø¡£ÃùÃß¤¬80Ëü±ß¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏÊÝ¸±¤è¤êµÞ¤Ê½ÐÈñ¤ËÈ÷¤¨¡¢¸½¶â¤ÇÃù¤á¤ë¤³¤È¤¬Àè¤Ç¤¹¡£ÌÜ°Â¤Ï¡¢À¸³èÈñ¤Î7.5¥«·îÊ¬¡£³ÞÃ«²È¤Î¾ì¹ç¡¢²È·×²þÁ±¸å¤Î»Ù½Ð¤¬87Ëü1100±ß¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î7.5¥«·îÊ¬¤Ç653Ëü±ßÄøÅÙ¤òÃù¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£µÙÌ²¸ýºÂ¤ò²òÌó¤·¥¯¥ì¥«¤âÀ°Íý
¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢µÙÌ²¸ýºÂ¡£¤³¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤»¤ó¡£´ù¤Î¾å¤¬¥â¥Î¤Ç¤¢¤Õ¤ì¡¢Âç»ö¤Ê¥â¥Î¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÝÍ¸ýºÂ¤ä¥«¡¼¥É¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¡¢²È·×´ÉÍý¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤Þ¤ºµÙÌ²¸ýºÂ¤ò²òÌó¡£
»Ä¤·¤¿¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ï¡¢¡É×¤ÎµëÍ¿¿¶¤ê¹þ¤ßÍÑ¡¢·ó¡¢»ÙÊ§¤¤¤Î°ú¤Íî¤È¤·ÍÑ¸ýºÂ¡¢¢À¸³èËÉ±Ò»ñ¶â¤òÃù¤á¤ë¸ýºÂ¤Î2¤Ä¤À¤±¤Ç¤¹¡£¡¤ËÆþ¶â¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¢¤Ë¹õ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿5Ëü±ß¤ò¤¹¤°¤ËÆþ¤ì¡¢Å·°ú¤Ãù¶â¤·¤Þ¤¹¡£
¶ä¹Ô¸ýºÂ¤¬2¤Ä¤·¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡¤Î¸ýºÂ¤ò¸«¤ì¤Ð°ú¤Íî¤È¤·¤¬Â¤ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬°ìÌÜÎÆÁ³¡£¢¤Î¸ýºÂ¤ò¸«¤ì¤ÐÃù¶â»Ä¹â¤òÂ¨Åú¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¥«¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÅ¹¤ÇÇã¤¦¤Ê¤é¤³¤Î¥«¡¼¥É¤ò»È¤¦¤È¤ªÆÀ¡×¤È´«¤á¤é¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤Ëºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁ´¤Æ²òÌó¤·¡¢ËÜÅö¤Ë»È¤¦¥«¡¼¥É¿ôËç¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¿©Èñ¤äÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¤ÎÎ®Æ°Èñ¤ÏA¥«¡¼¥É¡¢¸ÇÄêÈñ¤Î°ú¤Íî¤È¤·¤ÏB¥«¡¼¥É¡¢É×¤Î·ÐÈñ¤ÏC¥«¡¼¥É¤Ç·èºÑ¡¢¤Ê¤É¤È3Ëç¤Î¥¯¥ì¥«¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¢£ºÙ¤«¤¯²È·×´ÉÍý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¹õ»ú¤Ë¤Ê¤ë
¤«¤¯¤·¤Æ¡¢¥¶¥ë¤À¤Ã¤¿²È·×¤ò8Ëü8000±ß¤â¥«¥Ã¥È¤Ç¤¡¢·î6Ëü9100±ß¤ÎÀÖ»ú¤À¤Ã¤¿²È·×¤¬¡¢1Ëü8900±ß¤Î¹õ»ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»Ù½Ð¤Ï¸ÇÄêµë¤Î70Ëü±ß¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤¿87Ëü1100±ß¡£¥Æ¥Ä¥ä¤µ¤ó¤ÎÉû¶È¤¬Æñ¹Ò¤¹¤ë¤È¡¢½Ö»þ¤ËÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥µ¥Ê¥¨¤µ¤ó¤Ï¡¢²þÁ±¸å¤Î²È·×É½¤ò¸«¤Æ°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ô»ú¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ÖºÙ¤«¤¯¥ì¥·¡¼¥È´ÉÍý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»Ù½Ð¤Ï¸º¤ë¡×¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Â¿Ë»¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Æù¤äÌîºÚ¤Ê¤É1ÉÊ1ÉÊ¡¢¥ì¥·¡¼¥È¤ò¸«¤ÆºÙ¤«¤¯µÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÂçÊÑ²á¤®¤Æ¡¢·ë¶É¤ÏÁ´ÂÎ¤Þ¤Ç¼ê¤¬²ó¤é¤º¡¢²È·×¤¬ÇËÃ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬º£¤Ï¡¢3Ëç¤Î¥¯¥ì¥«¤ÎÌÀºÙ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢´ÊÃ±¤Ë¸ÇÄêÈñ¤äÎ®Æ°Èñ¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¡£¤â¤¦¥ì¥·¡¼¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤ê¡¢²È·×Êí¤ËÅ¾µ¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¤¹¤´¤¯µ¤¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
µ¤»ý¤Á¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤¿¥µ¥Ê¥¨¤µ¤ó¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢½ÅÊ£¤·¤Æ¤¤¤¿À¸Ì¿ÊÝ¸±¤ò²òÌó¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¡£
¥µ¥Ê¥¨¤µ¤ó¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¿Í¤ÏÍÑ»ö¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È²È·×´ÉÍý¤Þ¤Ç¼ê¤¬²ó¤é¤º¡¢¥¶¥ë²È·×¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¡Ö¤¤¤«¤Ë¥à¥À¤Êºî¶È¤ò¸º¤é¤¹¤«¡×¤â¡¢²È·×¤Î¹õ»ú²½¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥µ¥Ê¥¨¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä¹ÃË¤Î¼ê¤¬Î¥¤ì¤¿¤é¡¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È½¬¤¤»ö¤Î¹ç´Ö¤Î¥«¥Õ¥§Âå¤â¸º¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¯¤ÈÏ·¸å»ñ¶â¤Ï¤ª¤í¤«¡¢Ä¹ÃË¤ÎÃæ³Ø¡¢¹â¹»¡¢Âç³Ø¤ÈÂ³¤¯³ØÈñÇ±½Ð¤â´í¤¦¤¤¡£»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¡¢¹õ»ú²½¤Ç¤¤¿À®¸ùÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÃùÃß¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
²£»³ ¸÷¾¼¡Ê¤è¤³¤ä¤Þ¡¦¤ß¤Ä¤¢¤¡Ë
²È·×ºÆÀ¸¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥¨¥Õ¥Ô¡¼ÂåÉ½
¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤ò²þÁ±¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î²È·×ºÆÀ¸¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢²È·×¤Î³Î¼Â¤ÊºÆÀ¸¤ò¤á¤¶¤·¡¢¸ÄÊÌ¤ÎÁêÃÌ¡¦»ØÆ³¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁêÃÌ·ï¿ô¤Ï2Ëü6000·ï¤òÆÍÇË¡£½ñÀÒ¡¦»¨»ï¤Ø¤Î¼¹É®¡¢¹Ö±é¤âÂ¿¿ô¡£Ãø½ñ¤Ï90ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Î3000±ßÅê»ñÀ¸³è¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤ä¡ØÇ¯¼ý200Ëü±ß¤«¤é¤ÎÃù¶âÀ¸³èÀë¸À¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¤òÂåÉ½ºî¤È¤·¡¢Ãøºî¤Ï171ºý¡¢Îß·×380ËüÉô¤È¤Ê¤ë¡£
----------
----------
ºùÅÄ ÍÆ»Ò¥é¥¤¥¿¡¼
ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³ØË¡³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢ÃËÀ¸þ¤±½µ´©»ï¡¢½÷À¸þ¤±½µ´©»ï¤Ê¤É¤Ç¼èºà¼¹É®³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢µ¤ÉÕ¤±¤Ð¥é¥¤¥¿¡¼Îò½½¿ôÇ¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢³°¸«¤ÏÁ´Á³¥é¥¤¥¿¡¼¤Ã¤Ý¤¯¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¼ñÌ£¤Ï¥¨¥¢¥í¥Ó¤È¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤È²Ö¸«¤Ê¤É¡£
----------
¡Ê²È·×ºÆÀ¸¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥¨¥Õ¥Ô¡¼ÂåÉ½ ²£»³ ¸÷¾¼¡¢¥é¥¤¥¿¡¼ ºùÅÄ ÍÆ»Ò¡Ë