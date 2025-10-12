もしかして私に気がある!?ピンときたLINE９パターン
気になった女性には、LINEでも自分の気持ちをさりげなく伝えたいものです。そこで今回は、『オトメスゴレン』の女性読者に行ったアンケートを参考に、「男性からのLINEに『もしかして私に気がある！？』と感じた瞬間９パターン」をご紹介いたします。
【１】「俺とLINEしていて平気？ 彼氏怒らない？」と彼氏の有無を遠まわしに確認されたとき
「ほかの男を気にしている時点で、『私のこと好きなのかも』と判断してしまう」（２０代女性）と、男性が自分に好意を抱いていると確信する女性が多いようです。気になる女性には、思い切って彼氏の有無を確認してみると、関係が一気に進展するかもしれません。
【２】「LINEをしていてこんなに楽しいのは初めてだよ」と入っていたとき
「あまりLINEを好まない人からの言葉だと、素直に好意と受けとめられる」（２０代女性）というように、LINEが苦手な男性から寄せられた「楽しい」との言葉に胸が躍るようです。LINEの盛り上がりが最高潮のタイミングで伝えてみてはいかがでしょうか。
【３】本文中に、何回も自分の名前が入っていたとき
「ひとつでも名前があると照れるのに、複数入っていたら…！！」（１０代女性）と、自分の名前が入った文面に、特別な意味を読み取る女性もいるようです。好意をさりげなく伝えたいなら、意識的に相手の名前を文面に入れてみてはいかがでしょうか。
【４】「休日はどこで遊んでいるの？」など、質問攻めにされたとき
「なにか計画を立ててくれているのかと妄想する」（２０代女性）というように、「もしかしてデートに誘われるかも」などと期待が高まる女性は多いようです。ただし、好意のない女性に対しての質問攻めは、勘違いをされる可能性があるので気をつけましょう。
【５】最後にひとつだけ、強調するようにハートマークが入っていたとき
「多いとギャグかと思うけど、ひとつだけだと無言のメッセージを感じる」（２０代女性）というように、意味深なハートマークに女性はドキッとするようです。言葉で好意を伝える自信のない人は、ハートマークに思いを込めてみてはいかがでしょうか。
【６】普段、文字だけのLINEを送る人が、スタンプを入れてきたとき
「自分に合わせようと頑張ってくれてるのかなと思う」（３０代女性）というように、普段と違うLINEに「もしかして」と女の勘が働くようです。しかし、スタンプが多すぎるLINEに引いてしまう女性もいるので、話の節目だけに入れるなど、程度を考えたほうがよさそうです。
【７】「おはよー」などの日常的なあいさつLINEが頻繁に送られてきたとき
「男性って、あいさつLINEを面倒くさいと思ってそうだからビックリ」（２０代女性）と、こまめにLINEを送ってくれる男性を新鮮に感じる女性もいるようです。ただし、早朝や深夜のLINEは相手の迷惑になりかねないので、送る時間に注意しましょう。
【８】「また近々LINEしていい？」と聞いてきたとき
「自分とLINEをしたがってるんだなーと感じる」（１０代女性）というように、女性の都合を聞きながらも、LINEがしたいとアピールされると思わずキュンとするようです。しばらく会う予定がないときなどに、「用がなくても連絡していい？」と尋ねてみてはいかがでしょうか。
【９】「俺でよかったら話聞くよー」と親身になってくれたとき
「自分を気にかけてくれているとわかる」（１０代女性）というように、「聞く姿勢」を見せられて心を許す女性は多いようです。「聞いてくれる相手」に居心地のよさを覚え、ときには好意に転じる可能性もあるので、気になる女性に悩みがある様子なら、「どうしたの？」と聞いてみるといいでしょう。
ほかにも、女性に好意を伝えるために効果的なLINEの内容があれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしております。（宮平なつき）
