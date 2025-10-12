¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¡Ö¡È·Ú¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡É¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ª 720kg¤Î¡Ö·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¡×¡ß¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥óºÎÍÑ¤Ë¡ÖÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×À¼¤â¡ª MT¤âÅëºÜ¤Î¡Ö¥ß¥é¥¤¡¼¥¹GR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤È¤Ï
¥ß¥é¥¤¡¼¥¹GR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÇ®»ëÀþ
¡¡2025Ç¯1·î¤ÎÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ß¥é¥¤¡¼¥¹GR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î·Ú¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄó°Æ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀìÍÑ¥¨¥¢¥í¤äÂ²ó¤ê¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¡¢GR¥Ö¥é¥ó¥É¤é¤·¤¤»ÅÎ©¤Æ¤¬Íè¾ì¼Ô¤Î´Ø¿´¤òÍ¶¤¤¡¢¸ø³«¸å¤âSNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼´Ö¤ÇÈ¿¶Á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ß¥é¥¤¡¼¥¹GR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¼ÂÍÑ·Ú¼«Æ°¼Ö¡Ö¥ß¥é¥¤¡¼¥¹¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥È¥è¥¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGR¡×¤Î¼êË¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¸ø¼°¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡³«È¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¡Ö4¿Í¾è¤ê¡ßMT¡ß¥¿¡¼¥Ü¤ÎÁö¤ì¤ë·Ú¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤À¼¡£¸½¾ì¤Îµ»½Ñ¼Ô¤¬´ë²è¼çÆ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¸½¾ìÈ¯¡É¤Ç·Á¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1500mm¤È¡¢·ÚÎÌ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÁÇÀ¤ò³è¤«¤·¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀìÍÑ¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³°Áõ¤Ë¤ÏÀìÍÑ¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ä¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼¤òÁõÈ÷¤·¶õÎÏÀÇ½¤ò¹â¤á¡¢BBSÀ½ÃÃÂ¤¥Û¥¤¡¼¥ë¤ÈÀÖ¡ß¹õ¤Î²Ã¾þ¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£¶õÎÏ¡¦ÎäµÑ¡¦·ÚÎÌ²½¤Îµ¡Ç½¤òÄÉµá¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤ËGR¤é¤·¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆâÁõ¤Ï¥ì¥«¥íÀ½¥Ð¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥È¡¢MOMOÀ½¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Î5Â®MT¥·¥Õ¥¿¡¼¤¬Ãæ¿´¡£MTÀìÍÑ¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤È»ëÇ§À¤ò¹â¤á¤ë¥ì¥Ã¥É¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÇÛ¤·¡¢ÁàºîÀ¤È¹äÀ´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ú¥À¥ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ä¥·¡¼¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤â¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁö¹Ô¤òÁ°Äó¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¡¢Æü¾ï»È¤¤¤ÎÍøÊØÀ¤â³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï660ccÄ¾3¥¿¡¼¥Ü¡Ü5Â®MT¤Ç¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ64PS¡¿ºÇÂç¥È¥ë¥¯Ìó92¡Á100Nm¤òÁÛÄê¡£¼Ö½Å¤ÏÌó720kg¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢²ÃÂ®¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¥®¥¢Áàºî¤Î³Ú¤·¤µ¤òÎ¾Î©¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢GRÀìÍÑ¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¥Ö¥ì¡¼¥¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°½é´ü±þÅúÀ¤ä²Ù½Å°ÜÆ°¤Î¼«Á³¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥ê¥Ë¥¢¤Ê¥Ö¥ì¡¼¥¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤ÎºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¥ß¥é¥¤¡¼¥¹GR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÅÐ¾ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¤Î·ÏÉè¤ò·Ñ¤°¥â¥Ç¥ë¤À¡×¡ÖÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î·Á¡×¡Ö¼ÂÍÑÅª¤Ê4¿Í¾è¤ê¤ÇMT¡¦¥¿¡¼¥Ü¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ú¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ÎÁªÂò»è¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¼ÂÍÑÀ¤È¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤Î³Ú¤·¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿°ìÂæ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ÔÈÎ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡È2025Ç¯½©¤´¤í¡É¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¸ø¼°È¯É½¤Ï¤Ê¤¯Ì¤Äê¡£¤¿¤À¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼µ¯ÅÀ¤Î´ë²è¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎÌ»ºµ»½Ñ¤Î±äÄ¹¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾¦ÉÊ²½¤Î²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀ¼¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¸½¾ì¤Îµ»½Ñ¼Ô¤¬·Á¤Ë¤·¤¿¤³¤Î1Âæ¤¬¤É¤¦Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤ÏÂ³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£