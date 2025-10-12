３４年ぶりとなる大相撲のロンドン公演（１５〜１９日、ロイヤル・アルバート・ホール）に向け、横綱・豊昇龍（立浪）ら約６０人が１２日、羽田空港から出発した。「初めてのロンドンなのでワクワクしている」と爽やかな笑顔をみせた。横綱としての海外公演は土俵入りもするが「責任重いけどしっかりやっていきます」と力を込めた。

ロンドンでは英語でスピーチを求められる可能性もある。「（高１で）初めて来日したとき、日本語を学ぶときに英語で少し勉強していた。はっきりは話せないけれど、自分的には少し出来る」と自信をのぞかせた。立浪部屋に外国人観光客が見学に訪れた際には英語でコミュニケーションを取ることもあるという。

横綱・大の里（二所ノ関）らは１１日に出発し、すでに英国に着いており、豊昇龍は「大の里関（の出発）みたよ。自分は飛行機が長いので何しようかなと思っている」と茶目っけたっぷりに答えた。

２便に分けるのはトラブルなどで到着が遅れ、興行ができないことを防ぐため。今回は先発のＡ班に大の里、第２陣のＢ班に豊昇龍と、両横綱が分かれてロンドン入りする。