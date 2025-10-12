「愛は戻らない」不倫された妻が夫に突きつけた、2つの切り札｜夫のゲーム不倫計画を暴いた話【ママリ】

親友の助言を得た沙織は、もう泣くことはなかった。和也に対して明確な条件を突きつける決意を固めたのだ。離婚届、誓約書、そして二度と同じ過ちを繰り返さないための具体的な罰則。それは、和也の誠意を最後に確かめる手段でもあり、沙織自身の未来を守るための「お守り」でもあった。彼女は、愛情ではなく、割り切りと覚悟を持って、和也との婚姻継続を選択する。



安堵した夫に突きつけた「何でもする」では済まない冷徹な条件

沙織は和也を呼び出し、冷静に、しかし一切の感情を排した声で、条件を突きつけた。



「離婚はしない。でも、続けるなら条件がある」



和也は、離婚を免れたことに安堵したのか、すぐに「何でもする」と答えた。沙織は、まずテーブルの上に置いた一枚の書類を指差した。「これに記入して」と渡したのは、すでに証人欄以外を記入済みの離婚届だった。



「これは、あなたが次に同じことをしたら、私がいつでも提出できるように、私の手元に置いておくもの。異論はないわね」



和也は青ざめた顔で頷き、震える手でサインした。次に沙織が要求したのは、詳細な誓約書だ。

1000万円の約束と、今後の制約

「協力戦闘アプリのアカウント削除。LINEの彼女には、あなたが既婚者で子どもがいることを説明し、ブロックすること。そして、今後一切、女性と個人的な連絡を取らないこと」



さらに、沙織は付け加えた。



「もし、次に女関係の問題を起こしたら、あなたが作った借金とは別に、私に慰謝料として1000万円を支払うことを、この誓約書に記しなさい」



1000万円という額に、和也は目を見開いたが、離婚を望まない彼は、すべてを承諾し、言われるがままに誓約書にサインし、実印を押した。

その場で、沙織は和也に命じ、LINEで女性に真実を伝え、ブロックさせた。和也は沙織の指示通り、協力戦闘アプリのアカウントも削除した。



沙織は、目の前でうなだれる和也を見て、彼に対する愛情はもう戻らないことを理解していた。しかし、これで子どもたちの生活は守られる。そして、この誓約書と離婚届は、彼女が将来、経済力をつけていつでも彼から離れることができる「お守り」となった。



「今後、あなたの行動を信用することはない。でも、子どもたちのために、この婚姻は継続する。あなたの誠意は、これからの行動で示すこと」



沙織は冷たく言い放ち、和也はただ「わかった」と力なく答えるしかなかった。沙織は、愛を捨て、覚悟を持って家族の形だけを守ることを選んだ。今後のことは和也しだいではあるが、沙織自身は自分と子どもの未来を自分で決め、我慢するだけではない未来を手に入れた。

愛はもう戻らない。それでも婚姻を継続するという覚悟の選択

この最終話では、主人公・沙織が冷静な戦略に基づき、夫・和也との関係における完全な主導権を握る様子が描かれています。離婚届の記入と慰謝料を盛り込んだ誓約書の作成は、和也への明確な罰則であると同時に、沙織が経済的な不安から解放され、いつでも離脱できるという心の準備を整えるための手段です。



沙織は感情的な「愛情」を捨て、子どもたちの生活という「現実」を最優先した「婚姻継続」を選択しました。これは、彼女の強い意志と自立への覚悟を示すものであり、和也の真の反省は、これから始まる夫婦の新たな日常の中で試されることになります。



記事作成: kanako_mamari

（配信元: ママリ）