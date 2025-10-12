タレント・ぺえ（33）が11日に放送された日本テレビ系「サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆」（土曜後11・30）に出演。テレビ出演を控えた理由について語った。

約10年前にはバラエティー番組に引っ張りだこでテレビ業界で大ブレークしていたぺえ。現在は活躍の場をYouTubeに移し、飾らないありのままの姿を見せる投稿に“友達になりたい芸能人ナンバー1”と言われている。

テレビへの露出を控えることになった理由を聞かれると「限界は感じて…」とポツリ。自身を「人の目を凄い気にしちゃう」性格だとして「スタジオでスタッフさんとかが居てくれて、今私が言った発言に対して凄いつまんなそうにしてるなとか。もっと頑張んなきゃってなって…ちょっと体調を崩した」と明かした。

体調不良をきっけに芸能活動を一時休止し、22年には自身のインスタグラムで「突発性難聴・メニエール病の併発によりお休みを頂いていました」と報告。「そのタイミングで逃げた方が良いかなって。自分が咲ける場所で咲けたら良いかなって」と意識の変化があったと振り返った。