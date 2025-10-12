ああ、もっと働いておけばよかった…夫を亡くした年金月13万円・73歳元パートタイム主婦の「切実な後悔」

スーパーで半額シールが貼られた商品を探すのが、73歳Aさんの小さな楽しみ。年金で余裕のない暮らしを送る彼女が、昔を振り返り痛感する後悔とは……。見ていきましょう。

「いい時代も経験したけれど…」73歳女性の後悔

「もっと若い時に働いて、稼いでおけばよかった――」。Aさん（73歳）は、最近テレビのワイドショーで見た同世代の女性の言葉に、自分のことのように胸が痛んだといいます。

Aさんの夫は、かつて都内の中堅企業に勤める会社員でした。年収はピークで800万円を超え、ボーナスがたっぷりもらえた時代も。

それぞれ独立して別で暮らす息子2人がまだ小さかった頃は、Aさんは専業主婦として家を守っていました。夫の収入で生活に困ることはなく、将来への不安もありませんでした。

「一番よかったのは、やっぱりバブルの時代。家族や友達とハワイにも行ったし、グアムや香港、当時人気だったシンガポールにも行った。本当に、お金持ちじゃない普通の人がみんな行っていたから、贅沢だとは思っていなかった」

しかし、バブルがはじけると状況は変わりました。夫の賞与ががくんと減り、Aさんもパートに出ることに。

「一番高い時期にマンションを買ったから、ローン返済も大変。息子たちの教育費もあったからスーパーのレジで週3回働くようになったんです。でも、自分たちの老後のことはそれほど真剣に考えていなかった。『なんとかなるでしょ』って、どこかで甘えていた。でも結局、そのまま老後が来てしまった」

しかし、夫は定年を迎えた3年後にガンを患い急逝。そこで現実が突きつけられることになります。

収入は月13万円…「もっと必死に働き、貯めておけば」

夫の遺族年金は月8万円ほど。 自分の国民年金を合わせても、月13万円に届かない状況です。夫の退職金は住宅ローン返済で使い切り、貯蓄は700万円程度だといいます。

「以前は夫の年金があったから多少の余裕があった。それに気づいたのは、夫が亡くなってから。今となっては、自分でフルタイムでしっかり働いて、年金を増やしておけばよかったなって。年金って、加入が任意の時代もあったのよ。“まだ若いし関係ない”って思って、払ってない時期もあったの。あのときの数千円が今の安心に変わっていたかもしれないのに。私のお葬式代は残しておきたいし、介護も怖いし……。そう考えると、できるだけ使わないでおくしかない」

今は、生活費を切り詰めつつスーパーの半額シールが貼られる時間を狙うのが、ささやかな楽しみです。

「甘いものが大好き。ケーキやお団子なんかのスイーツが安く買えた日は、ちょっとだけ贅沢した気分になるわ」と笑いますが、その笑顔の奥には後悔が見え隠れします。

「貯金も減ってきて、でも私はいつまで生きるかわからない。お金が無くなるのが先か、自分が死ぬのが先か……」

Aさんの後悔は、これから老後を迎える人への教訓でもあります。どんなに高収入の時期があっても、油断してはいけません。そして、「いまは余裕があるから大丈夫」と貯蓄や働くことを先送りにしないこと。Aさんは小さくため息をつき、こう締めくくりました。

「若いころは、老後なんて遠い未来の話にしか思えなかった。でも気づいたときにはもう、時間も体力も戻らない。あの頃の私に言いたい――『少しでも働いて、年金も払って、贅沢はほどほどに。自分の力で老後を支える準備をしておきなさい』って」