古川雄大、“妻”との新婚ショット「美男美女過ぎる」「和婚ブライダルモデルのよう」
俳優の古川雄大が、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“妻”との2ショットが公開された古川雄大
公式SNSは、「ついに菊園を身請けした政演。3年も馴染んだお2人とあって、すっかり落ち着いたご夫婦ショットです」と紹介し、劇中で結ばれた菊園役・望海風斗、北尾政演役・古川雄大の2ショットなどを添えた。
ファンからは「美しい菊園さまと素敵な京伝先生 観念して年貢を納めてくださいませ」「和婚ブライダルモデルのような美しいお二人 扇屋の旦那様のよきお父さん感」「美男美女過ぎる」「御二方とも華があって、艶っぽい」「素敵なご夫妻 3年も馴染んだお2人、すっかりお似合いですね」などの声が寄せられている。
