　俳優の古川雄大が、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜　後8：00　NHK総合ほか）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。

【写真あり】“妻”との2ショットが公開された古川雄大

　公式SNSは、「ついに菊園を身請けした政演。3年も馴染んだお2人とあって、すっかり落ち着いたご夫婦ショットです」と紹介し、劇中で結ばれた菊園役・望海風斗、北尾政演役・古川雄大の2ショットなどを添えた。

　ファンからは「美しい菊園さまと素敵な京伝先生　観念して年貢を納めてくださいませ」「和婚ブライダルモデルのような美しいお二人　扇屋の旦那様のよきお父さん感」「美男美女過ぎる」「御二方とも華があって、艶っぽい」「素敵なご夫妻　3年も馴染んだお2人、すっかりお似合いですね」などの声が寄せられている。