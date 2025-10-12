ギャロップ&EXIT「まさか」レア4ショット公開 2マンライブ決定…「#ギャロップ林ご馳走様」
お笑いコンビ・ギャロップ（林健、毛利大亮）とEXIT（りんたろー。、兼近大樹）が、初のツーマンライブ『ギャロップ×EXIT 〜Manzai’s High〜』を、11月30日に大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA TTホールで開催することが決まった。ビジュアルなど詳細が12日までに発表された。
【画像】大阪で11月にお笑いたくさん…『よしもとお笑い森ノ宮劇場』
林が、今年閉館したよしもと祇園花月の合間にEXITをご飯に連れて行ったことから、2人の漫才への熱い思いに応える形で今回のツーマンが実現することになった。EXITファンからの「#ギャロップ林ご馳走様」というハッシュタグがSNS上で独特の盛り上がりを見せるなど、それぞれのファンも待望のライブとなる。
同ライブは、『よしもとお笑い森ノ宮劇場』（11月14〜16日・28〜30日）の夜公演として開催される。チケット一般発売は10月18日から。
■コメント
ギャロップ・林健
接点はほとんどなかったのですが、ルミネの楽屋で少し兼近君と話す事があり、
その流れで祇園花月の空き時間にご飯に誘ってみたらりんたろー。も来てくれて、話してたらネタをメチャクチャ頑張ろうとしてる感じが凄くて、でもそれはなんとなく過去のM-1の予選で感じてて、やっぱそうやったんやって思ったって事があって、そんな話をいろんなところでしていたら、祇園花月の最後の支配人が「ツーマンどう？」って言ってくれて、「EXIT忙しいでしょ。」って言うと、「EXITからはOKもらってるよ。」って言われて、「この人仕事はやー！」ってなって今に至ってます。
ギャロップ・毛利大亮
まさか交わることなんてないんじゃ無いかと思っていたコンビとやれることに感謝！それも林さんが2人をランチに行ったことから。素敵なご縁を感じています。
当日は爆音ブチ上げPARTYです！お任せください！見て損はないです！
ギャロップfeat EXIT！
凄まじい化学反応！
見逃すな！don’t miss it！！！
EXIT・りんたろー。
元祖チャラ漫才師ギャロップお兄さんと真のチャラ男はどちらかをはっきりさせる時が来ました！
兼近の事ずっと変な奴だと思ってたのですが、林さんに「兼近君ってもうお金ないんちゃう？」と言われた時にハッとしました。
それは交通費出ないと怒るしルミネで毎回お茶漬け食べてるよなと。ごめんね言えないの苦しかったよね。変な奴だと思ってしまっていてごめんねと思えました。そんな風に思わせてくれたお兄さんに恩を仇で返す。恩仇ライブです！ お願いします。
EXIT・兼近大樹
ありがたい成長ライブが決まりました！！
林さんにコンビでご飯連れて行って貰いましたが、金持ち社長が売れてない底辺地下アイドルを飲み屋へ連れ回しているみたいでした。
DJとしてもうひと伸び頑張ります。
■ギャロップ × EXIT 〜Manzai’s High〜
日時：11月30日（日）開場 17:30／開演 18:00／終演 19:15
会場：COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール
出演：ギャロップ、EXIT
料金：前売3000円／当日3300円
【画像】大阪で11月にお笑いたくさん…『よしもとお笑い森ノ宮劇場』
林が、今年閉館したよしもと祇園花月の合間にEXITをご飯に連れて行ったことから、2人の漫才への熱い思いに応える形で今回のツーマンが実現することになった。EXITファンからの「#ギャロップ林ご馳走様」というハッシュタグがSNS上で独特の盛り上がりを見せるなど、それぞれのファンも待望のライブとなる。
■コメント
ギャロップ・林健
接点はほとんどなかったのですが、ルミネの楽屋で少し兼近君と話す事があり、
その流れで祇園花月の空き時間にご飯に誘ってみたらりんたろー。も来てくれて、話してたらネタをメチャクチャ頑張ろうとしてる感じが凄くて、でもそれはなんとなく過去のM-1の予選で感じてて、やっぱそうやったんやって思ったって事があって、そんな話をいろんなところでしていたら、祇園花月の最後の支配人が「ツーマンどう？」って言ってくれて、「EXIT忙しいでしょ。」って言うと、「EXITからはOKもらってるよ。」って言われて、「この人仕事はやー！」ってなって今に至ってます。
ギャロップ・毛利大亮
まさか交わることなんてないんじゃ無いかと思っていたコンビとやれることに感謝！それも林さんが2人をランチに行ったことから。素敵なご縁を感じています。
当日は爆音ブチ上げPARTYです！お任せください！見て損はないです！
ギャロップfeat EXIT！
凄まじい化学反応！
見逃すな！don’t miss it！！！
EXIT・りんたろー。
元祖チャラ漫才師ギャロップお兄さんと真のチャラ男はどちらかをはっきりさせる時が来ました！
兼近の事ずっと変な奴だと思ってたのですが、林さんに「兼近君ってもうお金ないんちゃう？」と言われた時にハッとしました。
それは交通費出ないと怒るしルミネで毎回お茶漬け食べてるよなと。ごめんね言えないの苦しかったよね。変な奴だと思ってしまっていてごめんねと思えました。そんな風に思わせてくれたお兄さんに恩を仇で返す。恩仇ライブです！ お願いします。
EXIT・兼近大樹
ありがたい成長ライブが決まりました！！
林さんにコンビでご飯連れて行って貰いましたが、金持ち社長が売れてない底辺地下アイドルを飲み屋へ連れ回しているみたいでした。
DJとしてもうひと伸び頑張ります。
■ギャロップ × EXIT 〜Manzai’s High〜
日時：11月30日（日）開場 17:30／開演 18:00／終演 19:15
会場：COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール
出演：ギャロップ、EXIT
料金：前売3000円／当日3300円