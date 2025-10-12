＜速報＞日本開催の米男子ツアーは最終Rがスタート 松山英樹はパーで滑り出し
＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS 最終日◇12日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞米国男子ツアー日本大会は、最終ラウンドが始まった。22位で最終日に進んだ松山英樹が午前9時に競技を開始。スタートの1番パー4は、フェアウェイ右サイドからピン奥6メートルほどに乗せると、それを2パットで沈めパーで滑り出した。
【写真】雨の中でも大ギャラリーがつきました
松山と同じ順位で3日目を終えた比嘉一貴も同組でプレーし、こちらもパーで滑り出している。この後、午前9時44分には、日本勢最上位の10位につける米澤蓮がスタート。73位で最終日に入った石川遼は、午前10時6分から競技を開始する。トータル12アンダーの首位に立つのはザンダー・シャウフェレとマックス・グレイザーマン（ともに米国）。昨年の「ZOZOチャンピオンシップ」を制したニコラス・エチャバリア（コロンビア）ら5人が3打差の3位タイに続いている。今大会の賞金総額は800万ドル（約12億2029万円）。優勝者には144万ドル（約2億1965万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【LIVE】ベイカレントクラシック スコア速報中！
不変のセッティングで挑む日本決戦 松山英樹は“直線”フェースが好み？
米ツアー昇格までの1年をともに戦った原英莉花のクラブセッティング【写真アリ】
勝みなみ初Vへ！ 米女子 中国大会リーダーボード
渋野、原は？ 国内女子ツアー2日目の結果
【写真】雨の中でも大ギャラリーがつきました
松山と同じ順位で3日目を終えた比嘉一貴も同組でプレーし、こちらもパーで滑り出している。この後、午前9時44分には、日本勢最上位の10位につける米澤蓮がスタート。73位で最終日に入った石川遼は、午前10時6分から競技を開始する。トータル12アンダーの首位に立つのはザンダー・シャウフェレとマックス・グレイザーマン（ともに米国）。昨年の「ZOZOチャンピオンシップ」を制したニコラス・エチャバリア（コロンビア）ら5人が3打差の3位タイに続いている。今大会の賞金総額は800万ドル（約12億2029万円）。優勝者には144万ドル（約2億1965万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【LIVE】ベイカレントクラシック スコア速報中！
不変のセッティングで挑む日本決戦 松山英樹は“直線”フェースが好み？
米ツアー昇格までの1年をともに戦った原英莉花のクラブセッティング【写真アリ】
勝みなみ初Vへ！ 米女子 中国大会リーダーボード
渋野、原は？ 国内女子ツアー2日目の結果