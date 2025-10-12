“100キロランナー”井上咲楽、「3ヶ月ぶり」のトレランショット「カッコイイ」「さくらちゃんの頑張ってる姿大好きです」
タレントの井上咲楽（26）が9日、自身のインスタグラムを更新。「3ヶ月ぶりのトレラン」と書き出し、神奈川・静岡の県境に位置する金時山でトレーニングする様子を公開した。
【写真・動画】「さくらちゃんの頑張ってる姿大好きです」トレランショットと動画を披露した井上咲楽
今年6月に100キロのトレイルレースの完走を報告していた井上は「ひいひい言いながら走った！それでも山を走るのはとっても楽しくて、もっと体に空気を入れられたらいいのに！と思うくらいに気持ちがいい」「トレイルは人とばっかり走っているからか、一人になると急に自然が大きく見えて心細くなってしまうこの感覚も思い出した」などとつづり、計8枚の写真をアップ。
「来月のFTRで50Kを走るのが楽しみ！」と、今後のレース出場についても明かした。
この投稿にファンからは「さくらちゃんの頑張ってる姿大好きです！」「カッコイイ」「走ってるさくらちゃん素敵です」「FTR50出るのね！見かけたら声かけちゃお！」「トレラン姿カッコいい やはり富士山は雄壮ですね」などの声が寄せられている。
