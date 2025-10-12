·ËÆóÍÕ¡¡Æ£»³Ä¾Èþ¤Ë¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¶ÉÄ¹¥ª¥Õ¥¡¡¼¡¢ÆÈ±é²ñ¤Ç¢ªËþ°÷¤ÎµÒÀÊ¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê
¡¡Íî¸ì²È¤Î·ËÆóÍÕ¡Ê£³£¹¡Ë¤¬£´Æü¤ËÂçºå»Ô¤ÇÆÈ±é²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Ìó£±£³£°£°¿Í¤ò¼ýÍÆ¤¹¤ë·à¾ì¤ÏËþÇÕ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆóÍÕ¤Ï¡Ö´ÇÈÄ¤Î¥Ô¥ó¡×¡Ö»Ò¤Ïï±¡×¡Ö¤Þ¤á¤À¡×¤Î»°ÀÊ¤òÈäÏª¡£ÂÐÃÌ¥²¥¹¥È¤ËÇÐÍ¥Æ£»³Ä¾Èþ¡Ê£¶£¶¡Ë¤ò¾·¤¤¤ÆÇú¾Ð¥È¡¼¥¯¤ÇµÒÀÊ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¤Ë¶ÉÄ¹¤È¤·¤Æ½Ð±é¤ò´ê¤¦¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆóÍÕ¤ÏËí¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓÂçºå·Ï¡Ö¤¤é¤¤é¥¢¥Õ¥í¡×¤ò¸«¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ÊÍè¡¢ÄáÉÓ¤ÎÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤Ê¤É·ç¤«¤µ¤º¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤ä¤¬¤ÆÄáÉÓ¤Ë´é¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È£³¿Í¤Ç¿©»ö¤ÎÀÊ¤Ë¾·¤«¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£°Õ³°¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËµÒÀÊ¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£»³¤È¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¤Ï¡¢£´Ç¯Á°¤ËÆ£»³¼ç±é¤ÎÉñÂæ¡ÖÂçºå¤®¤é¤¤Êª¸ì¡×¤ò´Ñ·à¤·¤Æ¡Öµã¤¤¤Æ¾Ð¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£Æ£»³¤«¤é¡Ö¤¢¤ó¤¿¤ÎÂçºåÊÛ¤Ï¤¨¤¨¤Ê¤¢¡£ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Û¤á¤é¤ì¡¢¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£ÂÐÃÌ¥é¥¹¥È¤ÇÆóÍÕ¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¡ÖÃµÄå¡×¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¤Î¶ÉÄ¹¤¬¤¢¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¾Èþ¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ï¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¡£µÒÀÊ¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ´¿·Þ¥à¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ£»³¤Ï¾Ð´é¤ÇÂÐ±þ¤·¤¿¡£