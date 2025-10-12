ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > ＜解除＞【土砂災害警戒情報】東京都・青ヶ島村 12日10:05時点 ＜解除＞【土砂災害警戒情報】東京都・青ヶ島村 12日10:05時点 ＜解除＞【土砂災害警戒情報】東京都・青ヶ島村 12日10:05時点 2025年10月12日 10時5分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 12日午前10時5分、東京都と気象台は、青ヶ島村に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜全警戒解除＞土砂災害警戒情報を解除します。＜解除された市区町村＞・青ヶ島村 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 突然の大雨…車が水没したら？冠水路の走行“危険サイン”は約15cm 知っておきたい対処法 と保険【Nスタ解説】 ハザードマップは見るだけではなく足を運ぶ「水害は準備ができる災害」 1時間に50ミリの雨は“バケツをひっくり返したような雨”【大雨警戒】 急な大雨で道路が冠水したら？何センチまで運転できるのか セダンとＳＵＶ 比べてみたら意外な結果が！ 関連情報（BiZ PAGE＋） 徳島, 思いやり, 伊東市, 神事, 介護タクシー, 法要, 仏壇, ネジ, グループウェア, 海