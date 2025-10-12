◆米大リーグ 地区シリーズ第５戦 ブルワーズ―カブス（１１日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が１１日（日本時間１２日）、２勝２敗で迎えた地区シリーズ第５戦の敵地・ブルワーズ戦に「４番・右翼」でスタメン出場し、１打席目にソロを放って迎えた１―１で同点の４回先頭の２打席目は右飛で２打席連続本塁打とはならなかった。

カブスは初回に先発左腕のポメランツがコントレラスにソロを浴びて失点。誠也は、１点を追う２回先頭で１打席目に立った。ブルワーズのマウンドは、２回からマウンドに上がった最速１０４・３マイル（約１６７・９キロ）のミジオロウスキー。怪物新人右腕の２球目、１０１・４マイル（約１６３・２キロ）をはじき返して右中間席に運んで、力強いガッツポーズを作った。３試合ぶりの本塁打となるポストシーズン３号同点ソロ（ワイルドカードシリーズ１本、地区シリーズ２本）。大一番で貴重な一打を放った。１―１のまま迎えた４回先頭の２打席目は、一転してミジオロウスキーは変化球攻めで、４球目に反応したが、捉えきれず右飛に倒れた。

地区優勝したブルワーズに５ゲーム差で及ばずワイルドカードでポストシーズンに駒を進めたカブスは、本拠地でのパドレスとのワイルドカードシリーズで１勝１敗の第３戦を３―１で制して突破。地区シリーズは敵地で２連敗して追い込まれたが、本拠地で２連勝して巻き返し、逆王手をかけて勝負の行方は第５戦に持ち越された。

誠也は９月３０日（同１日）ワイルドカードシリーズの本拠地での第１戦パドレス戦で２打席目に本塁打。レギュラーシーズンから５試合連続本塁打と絶好調でポストシーズンに突入した。地区シリーズ第２戦でも３ランを放ち、ここまでの７試合で無安打は１試合のみ。ポストシーズンは第４戦終了時点で２７打数６安打の打率２割２分２厘、２本塁打４打点の成績をマークしていた。