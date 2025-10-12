¥«¥Ö¥¹ÎëÌÚÀ¿Ìé¡¡¹ë²÷°ìÈ¯¤Ë¸½ÃÏ¼Â¶·¡Ö¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Ñ¥ó¥Á¡ª¡×Àä¶«¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤â¾Î»¿¡ÖÂ®µå¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¡¡¥«¥Ö¥¹¡½¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î11Æü¡¡¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤¬11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2²ó¤Ëº£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó3ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¸½ÃÏÊüÁ÷ÀÊ¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î2²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤³¤Î²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡È²øÊª¿·¿Í¡É¥ß¥¸¥ª¥í¥¦¥¹¥¡¼¡É¤ÈÂÐÀï¡£2µåÌÜ¡¢101¡¦4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó163¡¦2¥¥í¡Ë¤ÎÄã¤áÄ¾µå¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï±¦Ãæ´Ö¤Ø°ìÄ¾Àþ¡£¼«·³¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÆ±ÅÀ¥½¥í¤È¤Ê¤ê¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤·¤Ê¤¬¤é¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ÇËÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÊÆ¥Æ¥ì¥Ó¶É¡ÖTBS¡×¤¬»î¹ç¤òÃæ·Ñ¡£¼Â¶·¤Ï¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¥¦¥¹¥È»á¡¢²òÀâ¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢ÄÌ»»136¾¡¡¢1989Ç¯¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É±¦ÏÓ¤Î¥í¥ó¡¦¥À¡¼¥ê¥ó¥°»á¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¦¥¹¥È»á¤Ï¡ÖÂç¤¤¯¿¤Ó¤Æ¡Ä¥´¡¼¡¼¡¼¥ó¥Ì¡ª¡ÊÆþ¤Ã¤¿¤¢¡Ë¡×¤ÈÀä¶«¡£¤³¤Î¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Ñ¥ó¥Á¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¼Â¶·¤·¤¿¡£
¡¡¥À¡¼¥ê¥ó¥°»á¤â¡ÖÎëÌÚÁª¼ê¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Â®µå¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¹äÂ®µå¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£