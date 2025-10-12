ロバート馬場、1人前130円！超簡単「カリカリ無限ごぼう」レシピ 反響相次ぐ「最高」「待ってました！」
お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が12日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。「【1人前 約130円】ごぼうの新境地♪カリカリ無限ごぼう！切って焼いて和えるだけの超簡単＆永久保存レシピ」と題した動画を公開した。
【写真】1人前130円！超簡単な「カリカリ無限ごぼう」レシピ
概要欄では「今回は、切って焼くだけの「カリカリごぼう」です♪1人前130円でごぼうが主役の美味しい料理ができます」との文言とともに、レシピも披露。
約22分で完成するということなどもあり、ファンからは「スナック感覚で食物繊維もとれて最高です」「もっと早く知りたかった！」「ごぼうのレシピ、待ってました！」などといった感想が相次いで寄せられている。
