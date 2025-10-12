“音楽がスゴいCM16選”の裏側を一挙公開！錚々たるメンバーが『EIGHT-JAM』に集結

10月12日（日）放送の『EIGHT-JAM』では、「広告と音楽」を特集する。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

テレビやWebCMなどの広告には絶対に欠かせない音楽の存在――。

2000年以降はインターネットの普及により、広告と音楽も大きく進化。新たな試みを取り入れ、話題になった音楽が次々と登場している。

そこで今回はCMを作るトップクリエイターたちをスタジオに迎え、“音楽がスゴいCM16選”の裏側を一挙公開する。

教えてくれるのは、GINZA SIXの開業CMや、リオ五輪閉会式の東京パート企画も手がけたクリエーティブ・ディレクターの菅野薫。2020東京五輪の会場内演出など、国を挙げたプロジェクトにも参加するクリエーティブ・ディレクターの保持壮太郎。

九州新幹線全線開業CMで大きな注目を集めたCM音楽プロデューサー・山田勝也。そして、多くのCMに楽曲提供しているトラックメーカーのSTUTSだ。

この錚々たるメンバーが「誰もが知っている名作CMソング誕生の裏側」や「近年使われる新たな音楽表現」「近年のCM音楽のトレンド」などを楽しく解説。

さらに、STUTSが楽曲制作を担当し、いま話題のポカリスエットのCMソングは、どのようにできたのか？ その一部始終を、貴重なビデオコンテやデモ音源なども交えて紹介する。

傑作CM＆楽曲が生まれるまでの過程をワンステップずつ追いながら、実に興味深い舞台裏をつまびらかにしていく。