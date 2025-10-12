Image: DROP

皮革産地、兵庫県たつの市からお送りする、デッドストック革にスポットを当てるプロジェクト第3弾が現在、先行販売中です。

ハンドバッグ、トートバッグに次ぐ新たなアイテムは、ちょっとしたお買い物に便利な「本革マルチバッグ」。ここでは、開発ストーリーやデザインなど、アイテムのディテールをご紹介します。

世に出ることのない革のデッドストックを活用

Image: DROP

スキンからレザーへの加工を担うタンナーは、メーカーや問屋の要望に応えるべく、何度も調整を重ねて革を作り上げています。厚みや色味に至るまで、全て1からの調整となるため、完成までにたくさんのサンプルレザーが生み出されます。しかしそれらは世に出ることはありません。

他にも傷やシワのあるレザーも、品質は問題ないながらも製品化には至らず省かれてしまいます。こうした革が積もり積もって、タンナーのもとには大量のデッドストック革が残されていました。

そんなデッドストック革に目をつけたのがこのプロジェクト。日の目を浴びることのなかった革に新しい息吹を吹き込み、デッドストックの解消を目指しています。

フォルムに見覚えが…モチーフにしたのはあの袋

Image: DROP

そんなデッドストック革が変身を遂げたのは、「本革マルチバッグ」。これまで同様、衣料用のデッドストック革を活用し、軽くて柔らかな本革バッグに仕上げました。

ところでこのバッグのフォルム、どこかで見覚えありませんか？

それもそのはず、「本革マルチバッグ」はスーパーやコンビニでお馴染みの、レジ袋を参考にデザインされているんです。モチーフがまさかのアイテムということに驚く一方で、確かにレジ袋って出し入れも持ち運びもしやすく、機能面ではかなり優秀かも。そこに本革の高級感がプラスされ、良いとこ取りのバッグが出来上がりました。

Image: DROP

本革でありながら重さ300g程度と超軽量で、こんな風に小さく折りたたむことも可能です。主役バッグとしても利用はもちろんですが、これなら旅行やお買い物のサブバッグとして持ち歩くにも負担になりません。

到着までワクワク。お楽しみプランも

Image: DROP Image: DROP Image: DROP

「本革マルチバッグ」のカラーは、ブラック、ブラウン、キャメル、レッドの選べる4つの定番色のほか、届いてからのお楽しみ！な、「カラー指定なし」プランもワクワクします。定番4色にさらに上6色を加えた10色の中からランダムでお届けです。

デッドストック革の解消を目的としているため、バッグには傷やシワ、色むらなど、動物が生きていた証が残っている可能性もあります。それはもはや革の個性とも言えます。この世で1つだけの革のチャームポイントが、より一層バッグに愛着を感じさせてくれることでしょう。

まさにシンプルイズベストを体現したバッグですが、ここでは紹介しきれなかった細部の工夫がまだまだたくさん。プロジェクトページでたっぷり紹介されているので、下記のリンクからぜひご覧ください。

Image: DROP

