OSAJIからホリデー限定コフレが数量限定で発売、ARTIDA OUDとのコラボセットも登場

敏感肌ブランドを展開するOSAJIは11月12日、ホリデー限定コフレを数量限定で発売します。

■限定のネイルオイルが入ったセットも

「オサジ リトリート ハンド コレクション ARTIDA OUD」（7,700円）は、ジュエリーブランド「ARTIDA OUD」とのコラボによるコレクション。特別デザイン・調香のハンドケアアイテム「リトリート ハンド シリーズ」と、OSAJIのロゴをモチーフにした限定チャームをあしらったブレスレットを組み合わせたセットとなっています。

セット内容は、「オサジ リトリート ハンド マッサージ セラム 30mL」、「オサジ リトリート ハンド モイスト クリーム 50g」、「ARTIDA OUD コラボレーションブレスレット」。

「オサジ エンリッチバイオセラム スペシャルエディション」（7,700円）では、美容液「エンリッチバイオセラム」がポーチ付きのビッグサイズになって登場。オーロラカラーの光沢が特徴のクッションポーチも付いてきます。

セット内容は、「オサジ エンリッチバイオセラム 60mL」、「オリジナル オーロラ ポーチ」。

両セットは、11月5日より直営店舗・公式オンラインショップにて予約受付を開始します。

「オサジ リトリート ハンド コレクション」（6,380円）は、一部取扱い店舗にて提供。ハンド美容液とハンドクリームのほか、同セットでしか入手できないネイルオイルを組み合わせています。

セット内容は、「オサジ リトリート ハンド マッサージ セラム 30mL」、「オサジ リトリート ハンド モイスト クリーム 50g」、「オサジ リトリート ネイル スムース オイル 9mL」、「オリジナル ベロア ポーチ」。

■商品概要

商品名：オサジ リトリート ハンド コレクション ARTIDA OUD

価格：7,700円

商品名：オサジ エンリッチバイオセラム スペシャルエディション

価格：7,700円

商品名：オサジ リトリート ハンド コレクション

価格：6,380円

（フォルサ）