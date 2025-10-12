「さすがの強さだ」アルゼンチンが圧巻２発でメキシコ撃破！ 南米強豪のベスト４進出に「優勝するだろう」「若きスターたちが完全に成長を遂げている」の声【U-20W杯】
チリで開催されているU-20ワールドカップの準々決勝で、10月12日にメキシコとアルゼンチンが対戦した。
ラウンド16で開催国のチリを４−１で下したメキシコと、ナイジェリアに４−０と圧倒的な強さを見せて勝ち進んできたアルゼンチンが相まみえた。
ベスト８で屈指の好カードとなった一戦は、アルゼンチンが幸先よく先制。９分、ヴァレンティノ・アクーニャのシュートはGKに弾かれたが、そのこぼれ球をマーハー・カリーソがゴールに押し込む。
１点を追いかけるメキシコもチャンスを作るが、フィニッシュの精度を欠いて、ゴールが遠い。
すると、後半さらに攻勢を強めたアルゼンチンが、56分に追加点。味方のスルーパスに抜け出したマテオ・シルヴェッティが右足でネットを揺らした。このまま無失点に抑えた南米の強豪が２−０で快勝し、ベスト４進出を果たした。
これにはSNS上でファンも反応。「アルゼンチンは安泰だ」「若きスターたちが完全に成長を遂げている」「当然の結果だ。メキシコが酷すぎる」「さすがの強さだ」「優勝するだろう」といった声が上がった。
勝利したアルゼンチンは16日、準決勝でコロンビアと激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
