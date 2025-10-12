南米勢２チームが４強進出！ コロンビアがスペインとの接戦を制し、アルゼンチンはメキシコに２発快勝【U-20W杯】
チリで開催されているU-20ワールドカップ。現地10月11日に準々決勝の２試合が行なわれた。
スペイン対コロンビアは、コロンビアが３−２で競り勝つ。幸先良く先制し、一時は逆転されたが、ビジャレアルのハットトリックで接戦を制した。
メキシコ対アルゼンチンは、アルゼンチンが２−０で快勝。強固な守備で相手の攻撃を凌ぎながら、カリゾ、シルヴェッティが好機を確実にモノにした。
コロンビア、アルゼンチンの南米勢が勝ち上がり、両者は準決勝で激突する。なお、準々決勝の結果と予定は以下のとおり（日付、括弧内のキックオフ時間は日本時間）。
▼10月12日開催分
コロンビア ３−２ スペイン
アルゼンチン ２−０ メキシコ
▼10月13日開催分
アメリカ対モロッコ（５時）
ノルウェー対フランス（８時）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
