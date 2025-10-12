10日（日本時間11日）のア・リーグ地区シリーズ第5戦でタイガースを3ー2と破り、ブルージェイズとのリーグ優勝決定シリーズ（ALCS）進出を決めたマリナーズは、歓喜の祝杯を挙げたあと、そのまま敵地トロントに移動するのではなく、シアトルに残ることを選んだ。11日（同12日）の夜にトロントへ移動。12日夜（日本時間13日）から始まるALCSに備える。

一方、ブルージェイズは8日（同9日）にニューヨークで行われた地区シリーズ第4戦でヤンキースを破り、10日も休養日となった。選手たちはトロントで各々、相手がどちらになるか見届けていた。

マリナーズは10日の試合で3人の先発投手を投入。ルイス・カスティーヨ、ローガン・ギルバートもリリーフ登板した。そのため、12日の第1戦は8日に先発したブライス・ミラーが中3日で先発する。ミラーは第4戦で55球を投げ、4回1/3を4安打2失点だった。「行けるところまで投げさせるつもりだ」とダン・ウィルソン監督は語った。

対するブルージェイズの先発はケビン・ガウスマン。ガウスマンは4日（同5日）の地区シリーズ初戦（5回2/3、1失点4被安打）以来、登板していない。