推理小説と言えば、「〜殺人事件」というタイトルが思い浮かぶ。

昭和〜平成の小説で、作家たちは殺人など凶悪事件の舞台に山手線を選んだ。まずはそのものずばり「山手線殺人事件」というタイトルの小説から。

殺されたまま２周近く、誰にも気づかれず

刑事課の佐伯と名乗る角張った顔つきの刑事が家にやってきたのは、六時ごろだっただろうか。

「――さっそくですが、今日の午後三時すぎ、山崎千代子さんが山手線電車の中で死体となって発見されました。自分のスカーフで首を締められていたんですな。死後一時間半から二時間たっているから、殺されたまま、二周近くも、誰にも気づかれずにグルグル廻っていたことになる」（夏樹静子「山手線殺人事件」）

山手線内で見つかった、英会話学校生徒の絞殺死体。座席に腰を下ろしていたので、外傷がなければ、眠り続けているように見える。それゆえ発見が遅れたのだろう。山手線の外回りと内回りがアリバイ工作にも使われている。

山手線の電車内やホームで起きた凶悪事件……を描いた小説は、私が見つけただけでも以下の通りだ。実際はもっとあるだろう。

高木彬光「神津恭介への挑戦」

西村京太郎「環状線に消えた女」「十津川警部 山手線の恋人」

辻真先「ローカル線に紅い血が散る」

「山手線随一の箱師」を自任するスリ

山手線を舞台に描かれた犯罪は、殺人に限らない。混みあう車内で起きる事件と言えば……。

小森安吉が、その口ひげのある中年の男に眼をつけたのは、電車が秋葉原を発車して間もなくだった。

日没後間のないラッシュ・アワーの車内は、人いきれがするほど客を詰め込んでいた。安吉は眼をつけた男の風(ふう)采(さい)を吟味してから近づいた。そして電車が上野駅を発車すると、体をずらして向かい合った。（中略）安吉は夕刊紙を、相手の顔の前に開いた。そして電車の動揺を利用して、右中指の背中で相手の胸部を当たった。左胸の内ポケットに、財布のあることはすぐに分かった。（中略）柔軟な二本の指先が素早くはたらいた。胸の疼(うず)くような快感が疾(はし)った。（結城昌治「隠花植物」）

小森は「山手線随一の箱師」を自任するプロのスリ。混み合う山手線の車内は、格好の“仕事場”なのだ。ところがこの日、小森がせっかく胸ポケットにおさめた財布は、あろうことか見知らぬ女にすられてしまう……。

首相暗殺と騒乱事件は実際に起きた

実際の山手線で起こった大事件は少ない。まず思い浮かぶのは、原敬首相の暗殺と「新宿騒乱事件」だろうか。前者は１９２１年で、環状運転が始まる４年前だ。暗殺現場の東京駅丸の内口、券売機すぐ横の床には六角形を丸で囲んだマークが埋め込まれている。近くの壁に掲げられた「原首相遭難現場」と題する金属プレートにはこう書かれている。

＜大正１０年１１月４日午後７時２０分、内閣総理大臣原敬は、京都で開かれる政友会京都支部大会におもむくため、丸の内南口の改札口に向っていた。そのとき、一人の青年が飛び出してきて案内にあたっていた高橋善一駅長（初代）の肩をかすめ、いきなり刃わたり５寸の短刀で原首相の右胸部を刺した。（以下略）＞

首相遭難を報じた読売新聞はこう続く。

＜原首相は此(こ)の急撃に遇(あ)ってもひるまず「己れ！」と許(ばか)り組み付かんとしたが力及ばずその儘(まま)昏(こん)倒(とう)し遂(つい)に絶命した＞＝１９２１年（大正１０年）１１月５日朝刊

後者は１９６８年。記事の冒頭部を読むだけでも、現場の新宿駅構内の惨劇が伝わってくる。

＜国際反戦統一デーの二十一日、反代々木系全学連各派の約六千五百人は東京都内各所で夕方から夜にかけ、角材、丸太、石、劇薬などで武装、ゲリラ戦さながらの激しい違法デモをくり返したあげく、新宿駅を占拠した中核、ＭＬ派などの一部学生が同日深夜、駅の三、四、五、六番線、南口改札口などに放火、大混乱となった＞＝１９６８年（昭和４３年）１０月２２日朝刊

ちなみに当時の時刻表を調べると、３〜６番線は中央線ホーム。山手線は８・９番線だった。

「東京駅は屋根がない」

それより何より、山手線の車両や駅舎が徹底的にダメージを受けた惨劇がある。８０年前の戦争だ。

有楽町駅では百人ばかり警報で退避せしところサイレンの誤報にて切符売場にこの人々が集ったところへ近くに爆弾落ち全部落命、首や手足が飛ぶ惨状だったという。（大佛(おさらぎ)次郎「終戦日記」）

雨大いに降り出す。夕帰る。東京駅は屋根がない。乗車口のホールに上から雨が降り灑(そそ)ゐでいるからみんな傘をさして改札を通る。（内田百(ひゃっ)輭(けん)「東京焼(しょう)盡(じん)）

省線は新宿―品川―東京間が不通であったが、今日は渋谷まで行くし、省線も五反田まで行く。が、省線電車は五反田の手前でエンコしてしまい動こうともしない。（海野(うんの)十(じゅう)三(ざ)「海野十三敗戦日記」）

戦時下、東京・日暮里に住んでいた吉村昭は、自宅が夜間空襲で焼けた日の明け方の光景を、このように振り返っている。

人気の全くない駅のホームに、思いがけなく山手線の電車が入っていて、ゆるやかに動きはじめていた。物音は、発車する電車の車輪の音であった。

町には一面に轟(ごう)々(ごう)と音を立てて火炎が空高く噴き上げているのに、電車がホームに入りひっそりと発車してゆくのが奇異に思えた。（吉村昭「電車、列車のこと」）

吉村が「奇異に思えた」と振り返った通り、山手線は甚大な被害を受けながらも、復旧工事を繰り返しては走り続けた。「国鉄の空襲被害記録」によれば、山手線は４５年４月１３〜１４日の空襲による被害が最も大きかった。田端、鶯谷、駒込、巣鴨、大塚、池袋、高田馬場の７駅舎が全焼したほか、池袋電車区では１３０両の電車を一挙に失っている。

※文中敬称略（デジタル編集部 室靖治）

引用文献

ベッドの中の他人（夏樹静子、徳間文庫、２００２年）

隠花植物（結城昌治、角川文庫、１９７７年）

終戦日記（大佛次郎、文春文庫、２００７年）

東京焼盡（内田百輭、中公文庫、１９７８年）

海野十三敗戦日記（海野十三著・橋本哲男編、中公文庫、２００５年）

東京の戦争（吉村昭、筑摩書房、２００１年）

国鉄の空襲被害記録（日本国有鉄道施設局監修、国鉄の空襲被害記録刊行会編纂、集文社、１９７６年）