この日落ちた雷は赤く染まっていた。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月10日の第2試合にTEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）が出場。東2局2本場、僅差のラス目だった瀬戸熊は勝負と見て果敢にリーチを打ち、これが一発ツモ。しかも赤牌を引くという強運により、衝撃的な倍満とし、放送席やファンを興奮させた。

【映像】ファンを震えさせた瀬戸熊、赤牌一発ツモの倍満シーン

瀬戸熊といえば「卓上の暴君」という異名を持つほど、対戦者に強烈なプレッシャーを与えるタイプ。親番で連荘し始めたら止まらない「くまくまタイム」は、名前のかわいさとは裏腹に、強烈な破壊力を持つ。Mリーガーの中では最年長の55歳ではあるが、まだまだその力は勢いに乗る選手たちに匹敵している。

勝負強さ・力強さを同時に見せつけたのが東2局2本場だった。瀬戸熊は1万7200点持ちで、同点3着目のセガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）とは200点差、トップ目の園田賢（最高位戦）には3万8000点差をつけられていた。試合序盤とはいえ、これ以上離されると試合は園田のものになる。これを強烈な一撃で止めたのが瀬戸熊だった。

配牌からマンズ多め、かつドラの二万、赤五万を含んだ配牌をもらうと、伊達から先制リーチが入ったものの、丁寧に放銃を回避しながら9巡目に5・8筒待ちでテンパイ。迷うことなくリーチを打った。

ダマテンでもタンヤオ・平和・一盃口・赤の満貫が確定しているところだが、ここはラス目から一気に挽回するチャンスと判断しての選択。これに指運が重なり次巡、なんと赤5筒を一発で引き入れ、タンッと小気味いい音をさせながら卓に軽く叩きつけた。リーチ・一発・ツモ・タンヤオ・平和・一盃口・赤2の8翻で倍満の完成だ。

瀬戸熊が時折見せる「トルネードツモ」ではなかったものの、一発で赤牌をツモった勝負強さはさすがのもの。実況・小林未沙が「雷電の雷がバリバリドカンと落ちました！」と熱を入れて伝えると、ファンも「瀬戸熊直樹と言えば倍満なのよ！！」「気持ちいいのきた」「雷が落ちた！」「脳汁ドバドバ」と大興奮だった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

