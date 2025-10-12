11日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル クライマックスシリーズセ ファーストステージ DeNA−巨人』で解説を務めた野村弘樹氏が、DeNAの林琢真について言及した。

『8番・セカンド』でスタメン出場した林は、1−0の3回無死走者なしの第1打席、巨人先発・山粼伊織が2ボール2ストライクから投じた7球目の141キロのフォークをしぶとくレフト前に弾き返す安打でチャンスメイク。

野村氏は「8番で出て、ケイがおそらく送りバントでしょうけど、しっかり送れるかですからね。1番に回るわけですから大きいですよね。大きいですよねこのヒットは」と評価。

続くケイの送りバントで二塁に進むと、1番・蝦名達夫のレフト前安打で2点目のホームを踏んだ。

林は3−2の4回二死走者なしの第2打席、空振り三振に倒れるも山粼に対し7球投げさせるなど、粘りの打撃を見せた。

野村氏は「林の成長と言いますか、そう簡単にやられない。アウトになるにしても球数を投げさせる。嫌な8番バッターになっていますよ」とその成長に目を細めた。

（ニッポン放送ショウアップナイター）