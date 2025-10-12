¡Ú¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×TENBLANK¥Õ¥¡¥ó¥ß¡Ûº´Æ£·ò¡¦µÜºêÍ¥¡¦Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡¦»ÖÂº½ß¡¢À»ÃÏºÆ½¸·ë¤Ç¥É¥é¥Þ´°Á´ºÆ¸½¡Ö³Î¤«¤Ë¤³¤³¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¾Ú¤ò¹ï¤ß¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/12¡ÛNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¤Î·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥ÉTENBLANK¡Ê¥Æ¥ó¥Ö¥é¥ó¥¯¡Ë¤¬11Æü¡¢¥É¥é¥Þ»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿²£ÉÍ¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ë¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤¬Â·¤Ã¤Æ¤Î1Æü¸Â¤ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTENBLANK from ¡ÈGlass Heart¡É FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÃë¸ø±é¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´Æ£·ò¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¤ÈÌ©Ãå¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×Ì¾¥·¡¼¥ó´°Á´ºÆ¸½
TENBLANK¤Ï¡¢º´Æ£·ò±é¤¸¤ë¸É¹â¤ÎÅ·ºÍ²»³Ú²È¡¦Æ£Ã«Ä¾µ¨¡¢µÜºêÍ¥¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë±é¤¸¤ëÂç³ØÀ¸¤ÎÅ·ºÍ¥É¥é¥Þ¡¼¡¦À¾¾ò¼ë²»¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ±é¤¸¤ëÅØÎÏ²È¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦¹â²¬¾°¡¢¤½¤·¤Æ»ÖÂº½ß±é¤¸¤ëÄ¶²»³Ú¥Þ¥Ë¥¢¤Î¸ÉÆÈ¤Ê¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦ºäËÜ°ì»ê¤Î4¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£·àÃæ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖTENBLANK¡×¤¬±ÇÁü¤ÎÀ¤³¦¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤½¤Îµ®½Å¤Ê»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¤È¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ï±ä¤Ù20ËüËç¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊç¤¬»¦Åþ¤·¡¢ÃëÌëÊ»¤»¤Æ18,000¿Í¤Î¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬²£ÉÍ¤Ë½¸·ë¤·¤¿¡£
³«±éÁ°¡¢4¿Í¤ÎÅÐ¾ì¤òº£¤«º£¤«¤ÈÂÔ¤Á¼õ¤±¤¿µÒÀÊ¤«¤é¤Ï¼«Á³¤È¼êÇï»Ò¤¬¶Á¤¤¤¿¸å¡¢°ÅÅ¾¤Î¸å¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÀÖ¤¤¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç4¿Í¤¬°ì¿Í¤Ò¤È¤ê±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Âç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Ä®ÅÄ¤¬·ã¤·¤¤¥®¥¿¡¼¥ê¥Õ¤¬Áß¤ÌÄ¤é¤·¡¢µÜºê¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥É¥é¥à¤¬¶Á¤¡¢»ÖÂº¤¬²ÚÎï¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤òÁÕ¤Ç¤ëÃæ¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¤Îº´Æ£¤¬¸½¤ì4¿Í¤¬Â·¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢1¶ÊÌÜ¡ÖMATRIX¡×¤Ø¡£½øÈ×¤«¤é·ã¤·¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤È²Î¤¬²ñ¾ìÆâ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤êµÒÀÊ¤ÎÇ®µ¤¤ÏÁá¤¯¤âºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2¶ÊÌÜ¤Ë¤Ï¥Ò¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¿Íµ¤¶Ê¡¢¡ÖÀûÎ§¤È·ë¾½¡×¤òÈäÏª¡£º´Æ£¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÃ¼¤Þ¤ÇÁö¤ê²ó¤ê¡¢¥é¥¹¥È¤Î¥µ¥ÓÁ°¤Ë¤Ï¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤ÈµÒÀÊ¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò·Ç¤²¤ë¡£µÜºê¤Î¥É¥é¥à¥½¥í¤Ç¤Ï3¿Í¤¬µÜºê¤ò°Ï¤ß¡¢¾Ð´é¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤éÀ»ÃÏ¥é¥¤¥Ö¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥É¥é¥à¥½¥í¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¼ÀÁö´¶°î¤ì¤ë¡ÖÌóÂ«¤Î¤¦¤¿¡×¤Ø¡£º´Æ£¡¢Ä®ÅÄ¡¢»ÖÂº¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢º´Æ£¤¬Ä®ÅÄ¤È´é¤òÆÍ¤¹ç¤ï¤»»ê¶áµ÷Î¥¤Ç²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÎÏ¢Â³¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¶½Ê³¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
4¿Í¤Ï²þ¤á¤Æ¡ÖTENBLANK¤Ç¤¹¡×¤È°§»¢¡£ÅÜÅó¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò½ª¤¨¡¢»ÖÂº¤Ï¡Ö´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¸ÝÆ°¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¡¢Ä®ÅÄ¤â¡ÖÀä·ÊÀä·Ê¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£µÜºê¤¬°áÁõ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á¡×¤ÈµÒÀÊ¤«¤éÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢º´Æ£¤Ï¡Öº£Æü¤ÎÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¿§¡¹ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ½àÈ÷¤·¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£¡Ö²æ¡¹¤â´·¤ì¤¿¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÁáÂ®±éÁÕÃæ¤Ë¥¤¥ä¥â¥Ë¤¬³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢»ÖÂº¤«¤é¡ÖÎÉ¤¤Íî¤È¤·Êý¡×¤È¥¤¥ä¥â¥Ë¤ÎÍî¤È¤·Êý¤¹¤é¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥é¥¤¥ÖÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬Å¸³«¡£TENBLANKºÇ¶¯¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼²¦·èÄêÀï¤ä¡¢ÍÀ´Àî¿¿¹¤ò±é¤¸¤¿¥ì¥¤¥Ë¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¸åÈ¾¡¢º´Æ£¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥¨¥¥¹¥È¥é¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤¿7ÏÃ¤Î¥·¡¼¥ó¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¡¢µÒÀÊ¤Î´Ö¤òÎý¤êÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡ÖChasing Blurry Line¡×¤Î¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç°ìÂÎ¤Ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¶î¤±²ó¤ëº´Æ£¤ÈÄ®ÅÄ¡¢¤½¤·¤Æ»ÖÂº¤ÈµÜºê¤ÎÇ®¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´ÑµÒ¤âÁ´ÎÏ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö²¶¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤«¤é°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤Ê¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÉ½Âê¶Ê¡ÖGlass Heart¡×¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥Î¤òº´Æ£¤¬ÃÆ¤¸ì¤ê¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬²ñ¾ìÃæ¤Ë¹¤¬¤ë¡£¡ÖTENBLANK¤¬³Î¤«¤Ë¤³¤³¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¾Ú¤ò¹ï¤ß¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤Î¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤ëº´Æ£¤Î»Ñ¤ÏÆ£Ã«¤½¤Î¤â¤Î¡£º´Æ£¤¬ºÇ½é¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤Ï¤±¡¢¼¡¤Ë¥®¥¿¡¼Ä®ÅÄ¤È¥Ù¡¼¥¹¤Ë»ý¤ÁÂØ¤¨¤¿»ÖÂº¤ÎÁ´ÎÏ¤Î±éÁÕ¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤ÏµÜºê1¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ°µ´¬¤Î¥É¥é¥à¥½¥í¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
²ñ¾ìÆâ¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¯¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÆÅÐ¾ì¡£ºîÉÊÃæ¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡Ö¹â²¬¤¬Æ£Ã«¤òÂæ¼Ö¤Ç±¿¤Ö¡×¥·¡¼¥óÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Ä®ÅÄ¤¬º´Æ£¤ò¾è¤»¤¿Âæ¼Ö¤ò¤Ò¤¤¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤ÆÊ¨¤«¤»¤¿¡£ÃæÈ×¥Ñ¡¼¥È¤Î¤ß¡¢¥¦¥£¥Ã¥°¤òÈï¤ê¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄ¹È±¤Î¹â²¬¥Ø¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä®ÅÄ¤Ï¡Öº£ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈºÆ¤ÓÃ»È±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢µÜºê¤Ï¡ÖÀ¨¤Þ¤¸¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤ËÉé¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È±éÁÕ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
º´Æ£¤¬¡Ö³«±é¤â²¡¤·¤Æ¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤â¤¿¤¯¤µ¤óÂÔ¤¿¤»¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡×¤È¼Õ¤ë¤È¡¢Æ£Ã«¤é¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È²ñ¾ì¡£¡Ö¼ä¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éº£Æü¤Î¤³¤È»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤è¡×¡Ö¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éËÍ¤é¤Ï¤½¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡£²»³Ú¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡Ö±Ê±óÁ°Ìë¡×¤Ø¡£ÀÅ¼ä¤ÎÃæ¡¢º´Æ£¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥Ô¥¢¥Î¤¬ÀÅ¤«¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë¥¤¥ó¥È¥í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢´¶Æ°¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËµÜºê¤Ï¡ÖTENBLANK¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤ÆìÔÂô¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£TENBLANK¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢»ÖÂº¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤³¤ó¤ÊÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë½Ö´Ö¤¬ËÜÅö¤ËÍè¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖTENBLANK¤È¤·¤Æ¸«¤ì¤ë»Ñ¤Ï¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê½Ö´Ö¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤á¤Æ»×¤¤½Ð¤òºî¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢Ä®ÅÄ¤â¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉñÂæ¤Î¾å¤ËÎ©¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¤ë¡£
º´Æ£¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡©¤³¤ì¤«¤é¡£¤ß¤ó¤ÊË»¤·¤¤¤«¤é4¿Í¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¹ç¤¦¤Î¤Ï´ñÀ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈTENBLANK¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë²¿¤«¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤Ï°ú¤Â³¤Ãµ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÆÁ°È¾¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÌóÂ«¤Î¤¦¤¿¡×¤Î¥Õ¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÈäÏª¡£º´Æ£¤¬3¿Í¤Ë¤â¥Þ¥¤¥¯¤ò¸þ¤±¤Æµ®½Å¤Ê²ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤È¸½¼Â¤¬ÍÏ¤±¹ç¤Ã¤¿´ñÀ×¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢¿¼¤¤Í¾±¤¤ò»Ä¤·¤ÆËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î±ÇÁü¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤ÏËÜÊÔ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿É¹Àî¿À¼Ò¤Î³¨ÇÏ¤Ë¡Ö¿ÀÍÍ¡¡¤ß¤ó¤Ê¤È½Ð°©¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
11·î¤Ë¤Ï¡¢º´Æ£¤¬TENBLANK¤òÂåÉ½¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢4ÅÔ»Ô¡ÊÂæËÌ¡¦¥½¥¦¥ë¡¦¹á¹Á¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¡Ë¤Ë¤Æ½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¡¢¼«¿È¤È¤·¤Æ¤â½é¤Î³¤³°¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
M1. MATRIX
M2. ÀûÎ§¤È·ë¾½
M3. ÌóÂ«¤Î¤¦¤¿
M4. ¥·¥È¥é¥¹
M5. Chasing Blurry Lines
M6. Glass Heart
EN1. ±Ê±óÁ°Ìë
EN2. ÌóÂ«¤Î¤¦¤¿ (Full version)
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×TENBLANK¥Õ¥¡¥ó¥ß¤¬Ç®¶¸¤Ç³«Ëë
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥é¥¤¥ÖÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬Å¸³«¡£TENBLANKºÇ¶¯¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼²¦·èÄêÀï¤ä¡¢ÍÀ´Àî¿¿¹¤ò±é¤¸¤¿¥ì¥¤¥Ë¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¢¡º´Æ£·ò¡Öº£ÆüTENBLANK¤¬³Î¤«¤Ë¤³¤³¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¹ï¤ß¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×
11·î¤Ë¤Ï¡¢º´Æ£¤¬TENBLANK¤òÂåÉ½¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢4ÅÔ»Ô¡ÊÂæËÌ¡¦¥½¥¦¥ë¡¦¹á¹Á¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¡Ë¤Ë¤Æ½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¡¢¼«¿È¤È¤·¤Æ¤â½é¤Î³¤³°¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡ÖTENBLANK from ¡ÈGlass Heart¡É FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison¡×¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û