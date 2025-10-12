¡Ú¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×TENBLANK¥Õ¥¡¥ó¥ß¡Ûº´Æ£·ò¡¦Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡¦»ÖÂº½ß¡¢²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¥¥¹¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¡Ä¶»¥¥å¥ó¥·¡¼¥ó¼Â±é
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/12¡ÛNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¤Î·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥ÉTENBLANK¡Ê¥Æ¥ó¥Ö¥é¥ó¥¯¡Ë¤¬11Æü¡¢¥É¥é¥Þ»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿²£ÉÍ¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ë¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤¬Â·¤Ã¤Æ¤Î1Æü¸Â¤ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTENBLANK from ¡ÈGlass Heart¡É FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÃë¸ø±é¤Î¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´Æ£·ò¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¤ÈÌ©Ãå¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×Ì¾¥·¡¼¥ó´°Á´ºÆ¸½
TENBLANK¤Ï¡¢º´Æ£·ò±é¤¸¤ë¸É¹â¤ÎÅ·ºÍ²»³Ú²È¡¦Æ£Ã«Ä¾µ¨¡¢µÜºêÍ¥¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë±é¤¸¤ëÂç³ØÀ¸¤ÎÅ·ºÍ¥É¥é¥Þ¡¼¡¦À¾¾ò¼ë²»¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ±é¤¸¤ëÅØÎÏ²È¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦¹â²¬¾°¡¢¤½¤·¤Æ»ÖÂº½ß±é¤¸¤ëÄ¶²»³Ú¥Þ¥Ë¥¢¤Î¸ÉÆÈ¤Ê¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦ºäËÜ°ì»ê¤Î4¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£·àÃæ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖTENBLANK¡×¤¬±ÇÁü¤ÎÀ¤³¦¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤½¤Îµ®½Å¤Ê»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¤È¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ï±ä¤Ù20ËüËç¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊç¤¬»¦Åþ¤·¡¢ÃëÌëÊ»¤»¤Æ18,000¿Í¤Î¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬²£ÉÍ¤Ë½¸·ë¤·¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤ÏµÜºê¤Î¿Ê¹Ô¤Ç¡ÖºÇ¶¯¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼²¦·èÄêÀï¡×¤ò³«ºÅ¡£º´Æ£¤ÏTBS·Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡×¤ÎÊüÁ÷¤Ç²áµî¤ÎÄ®ÅÄ¤Î½Ð±é¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖÀ¸¤ÇÄ®ÅÄ¤Î¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¤¬¸«¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Ä®ÅÄ¤Ï¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¹¤´¤Ê¤¤¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¡£Èþ¤·¤¤¹½¤¨¤ËÊ¨¤¯²ñ¾ìÃæ¤«¤é¤Î´¿À¼¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ìó9,000¿Í¤Î»ëÀþ¤ò°ì¿È¤Ë½¸¤á¡¢1¿Í°ìÌð¤º¤Ä¼Í¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£»ÖÂº¤Ï¡ÖÀäÂÐÉé¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¡×¤È¡¢º´Æ£¤Ï¡ÖÃ¯¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤é²¶¤é¤¬ÅÝ¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÄ®ÅÄ¤Ø¤ÎÂÐ¹³¿´¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È2¿Í¤¬¥Î¡¼¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µÜºê¤¬°ìÈÖ¿¿¤óÃæ¤Ë¶á¤¤9ÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¡Ö10ÅÀ°Ê³°¥Ó¥ê¡×¤È¸·¤·¤¤¾ò·ï¤ò²Ý¤»¤é¤ì¤¿Ä®ÅÄ¤ÏÆ±¤¸9ÅÀ¤À¤¬µÜºê¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¤Ï¾¯¤·¤º¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢È³¥²¡¼¥à¤òÃËÀ3¿Í¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
È³¥²¡¼¥à¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬°Ê³°¤ÎÌòÊÁ¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤ÆÌ¾¾ìÌÌ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿ÁªÂò»è¤«¤éÄ®ÅÄ¤¬ºäËÜÌò¡¢º´Æ£¤¬À¾¾òÌò¤Ç¡¢ºäËÜ¤¬À¾¾ò¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤¹¤ë¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÃâÂ©¤·¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¿¿·õ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤è¡ª¡×¤È¸·¤·¤¤ÌÜ¤Ç»ÖÂº¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢Ä®ÅÄ¤Ï½¸Ãæ¤Î¤¢¤Þ¤ê¥Þ¥¤¥¯¤òÄÌ¤·Ëº¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥ß¥¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤âTAKE2¤Ç¸«»ö¤ä¤ê¤¤ê¡¢2¿Í¤ÎÇ®±é¤Ë²ñ¾ì¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
Æ£Ã«¤ÈÀ¾¾ò¤Î¡Ö±Ê±óÁ°Ìë¡×²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¥¥¹¥·¡¼¥ó¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿»ÖÂº¤ÏÊ¢¤ò¤¯¤¯¤ê¡¢¡Ö²¶¤¬·è¤á¤ÆÎÉ¤¤¡©¡×¤ÈÁê¼êÌò¤ËÄ®ÅÄ¤ò»ØÌ¾¡£»ÖÂº¤¬¡¢¤É¤³¤«ÄÏ¤ß¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤ò»ý¤ÄÆ£Ã«¤ò¡¢Ä®ÅÄ¤Ï½é¡¹¤·¤¯Á´ÎÏ¤ÊÀ¾¾ò¤ò¿¿·õ¤Ë±é¤¸¡¢ÅÁÀâ¤Î¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¡£»ÖÂº¤Î¡ÖÉÕ¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÄ®ÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤«¤â¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£º´Æ£¤Ï¡Ö¾Ð¤¤¤¹¤®¤Æ¹¢¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡ÖÄ®ÅÄ¤Î¼ë²»¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡£»ÖÂº¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÆ£Ã«¤Ï¤¢¤¢¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¤Í¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Ä¤Ä¤âËþÂ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÈ¾¤Ë¤â¶Ã¤¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬°ÅÅ¾¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¤ÏºîÉÊ¤ÎÃæ¤ÇTENBLANK¤¬½Ð±é¤·¤¿²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥¤¥Ä¡×¤Î¥¸¥ó¥°¥ë¤¬Î®¤ì¡¢VTR¤ËÈÖÁÈMC¤ÎÀéÄ»¥Î¥Ö¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Ê¤ó¤ÈºîÉÊÆ±ÍÍ¤ËÀ¾¾ò¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¤Û¤«¤Î3¿Í¤¬µÒÀÊ¥Õ¥í¥¢¤ËÁÜº÷¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¡£3³¬¡¢4³¬¡¢5³¬¤Ê¤É³Æ¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿3¿Í¤Ï¡Ö¼ë²»¤Á¤ã¤ó¸«¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¡ÖÀ¾¾ò¤É¤³¤À¤è¡ª¡×¤ÈÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¤ê¤·¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥ê¡¼¥ÊµÒÀÊ¤Ç¡¢ÍÀ´Àî¿¿¹¤ò±é¤¸¤¿¥ì¥¤¥Ë¤ËÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÜºê¤òÈ¯¸«¡£¡ÖËÜÅö¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÍè¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÞ¤Ë2ÆüÁ°¤Ë·ò¤µ¤ó¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¾Ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÆÍÁ³¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¥ì¥¤¥Ë¤Ï¡¢µÜºê¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤Ç·àÃæ¤ÇÁÈ¤ó¤À¿¿ºê¶ÍºÈ¡Ê¿ûÅÄ¾Úö¡Ë¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖOVER CHROME¡×¡Ê¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¥¯¥í¡¼¥à¡Ë¤Î³Ú¶Ê¡ÖVibrato¡×¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¥¢¥«¥Ú¥é²Î¾§¡£º´Æ£¡¢Ä®ÅÄ¡¢»ÖÂº¤Î3¿Í¤â¥¢¥ê¡¼¥ÊÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤ÆÈþÀ¼¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Ìë¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢°æºí°ìÂç¤ò±é¤¸¤¿Æ£ÌÚÄ¾¿Í¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡º´Æ£·ò¡¦Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡¦»ÖÂº½ß¡¢¶»¥¥å¥ó¥·¡¼¥óºÆ¸½
¢¡À¾¾ò¼ë²»¡ÊµÜºêÍ¥¡Ë¤¬¼ºí©¡©¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥ÈÅÐ¾ì
¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÈ¾¤Ë¤â¶Ã¤¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬°ÅÅ¾¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¤ÏºîÉÊ¤ÎÃæ¤ÇTENBLANK¤¬½Ð±é¤·¤¿²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥¤¥Ä¡×¤Î¥¸¥ó¥°¥ë¤¬Î®¤ì¡¢VTR¤ËÈÖÁÈMC¤ÎÀéÄ»¥Î¥Ö¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Ê¤ó¤ÈºîÉÊÆ±ÍÍ¤ËÀ¾¾ò¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¤Û¤«¤Î3¿Í¤¬µÒÀÊ¥Õ¥í¥¢¤ËÁÜº÷¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¡£3³¬¡¢4³¬¡¢5³¬¤Ê¤É³Æ¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿3¿Í¤Ï¡Ö¼ë²»¤Á¤ã¤ó¸«¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¡ÖÀ¾¾ò¤É¤³¤À¤è¡ª¡×¤ÈÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¤ê¤·¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥ê¡¼¥ÊµÒÀÊ¤Ç¡¢ÍÀ´Àî¿¿¹¤ò±é¤¸¤¿¥ì¥¤¥Ë¤ËÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÜºê¤òÈ¯¸«¡£¡ÖËÜÅö¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÍè¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÞ¤Ë2ÆüÁ°¤Ë·ò¤µ¤ó¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¾Ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÆÍÁ³¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¥ì¥¤¥Ë¤Ï¡¢µÜºê¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤Ç·àÃæ¤ÇÁÈ¤ó¤À¿¿ºê¶ÍºÈ¡Ê¿ûÅÄ¾Úö¡Ë¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖOVER CHROME¡×¡Ê¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¥¯¥í¡¼¥à¡Ë¤Î³Ú¶Ê¡ÖVibrato¡×¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¥¢¥«¥Ú¥é²Î¾§¡£º´Æ£¡¢Ä®ÅÄ¡¢»ÖÂº¤Î3¿Í¤â¥¢¥ê¡¼¥ÊÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤ÆÈþÀ¼¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Ìë¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢°æºí°ìÂç¤ò±é¤¸¤¿Æ£ÌÚÄ¾¿Í¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
