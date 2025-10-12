【来週のばけばけ あらすじ】トキ、銀二郎と幸せな新婚生活送る 傳（堤真一）が病で倒れる
【モデルプレス＝2025/10/12】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第3週「ヨーコソ、マツノケヘ。」が、10月13日から17日にわたり放送される。
主人公・松野トキを高石、後にトキの夫となるヘブンをトミー・バストウが演じる。
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
朝ドラ第113作目となる本作は、外国人の夫・ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代弁者として語り紡いだ夫婦の物語。実在の人物である小泉セツ（1868-1932）をモデルとし、大胆に再構成、登場人物名や団体名などは一部改称して、没落士族の娘・松野トキをヒロインにフィクションとして描く。
◆「ばけばけ」第3週／10月13日（月）〜17日（金）放送
トキ（高石あかり）と銀二郎（寛一郎）の新婚生活がはじまった。怪談好きで趣味もあい、働き者の銀二郎のおかげで借金返済も順調。松野家になじもうと努力する銀二郎に、トキは幸せな日々を送る。
一方、トキが働く機織り工場では、景気悪化に加え、社長の傳（堤真一）が病に倒れ、不安な空気が広がる中、三之丞（板垣李光人）が社長代理を任されることに。トキは傳の看病を買って出るが、家族の微妙な反応に違和感を覚える。
