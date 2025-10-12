敵地ブルワーズ戦

米大リーグ・カブスの鈴木誠也外野手は11日（日本時間12日）、敵地でブルワーズとの地区シリーズ第5戦に「4番・右翼」で先発出場。2回の第1打席で同点ソロを放った。打球速度105マイル（約169キロ）、飛距離390フィート（約119メートル）。感情を爆発させる姿に、日本のファンも大興奮だ。

初回に1点を先制されて迎えた2回無死走者なしの場面。鈴木は2番手の剛腕右腕ミジオロウスキーと対戦した。

低めへの101.4マイル（約163.1キロ）のフォーシームを逆方向へ強振。右中間への同点ソロとなり、一塁ベースを回った鈴木は雄叫びをあげながらド派手なガッツポーズを披露した。

日本のファンも鈴木の姿に大興奮。Xには様々な声があふれた。

「こんな感情全開で吠える誠也久しぶりに観た」

「RSではなかなか見られない、この感情爆発こそPSの見所よなぁ〜」

「松井秀喜もそうだったけど、メジャーリーグで日本人選手が躍動して大きいリアクションするの大好き この鈴木誠也もこの前の佐々木朗希も最高に良かった」

「誠也さんポストシーズンだから感情むき出しでかっこいいね」

「誠也が同点HR打って感情爆発させてるの見て職場でこっそり泣いてる」

勝ったほうがドジャースが待つナ・リーグ優勝決定シリーズへ進出する第5戦。負けたら敗退という大一番で会心の一発だった。



（THE ANSWER編集部）