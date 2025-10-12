敵地ブルワーズ戦

米大リーグ・カブスの鈴木誠也外野手は11日（日本時間12日）、敵地でブルワーズとの地区シリーズ第5戦に「4番・右翼」で先発出場。2回の第1打席で同点ソロを放った。打球速度105マイル（約169キロ）、飛距離390フィート（約119メートル）。負けたら終わりの大一番で会心の一発を放ち、雄叫びをあげた。

初回に1点を先制されて迎えた2回無死走者なしの場面。鈴木は2番手の剛腕右腕ミジオロウスキーと対戦した。低めへの101.4マイル（約163.1キロ）のフォーシームを逆方向へ強振。右中間への同点ソロとなり、一塁ベースを回った鈴木は雄叫びをあげながらド派手なガッツポーズを披露した。

MLB公式のサラ・ラングス記者のXによると、鈴木が打ち返した101.4マイルという投球速度は2008年にピッチトラッキングが始まって以降、ポストシーズンでのホームランでは最速タイ記録だという。

勝ったほうがドジャースが待つナ・リーグ優勝決定シリーズへ進出する第5戦。負けたら敗退という大一番で会心の一発だった。



（THE ANSWER編集部）