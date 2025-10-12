【しまむらのブラウン】が秋コーデにおすすめ！ しまラーの「リアルバイアイテム」

秋が深まるにつれて、コーデに取り入れたいのは温かみのある「ブラウン」。上品さとこなれ感を演出するカラーは、大人の秋コーデで重宝しそう。そこで今回はおしゃれママの@aiii__13kさんがリアルバイした【しまむら】の「ブラウンアイテム」をご紹介。着こなしとともにチェックしてみて。

一点投入でコーデをグッとハイセンスに

【しまむら】「TZIPコクーンベスト」\1,969（税込）

印象的なコクーンシルエットが魅力のベスト。シンプルなカットソーやワンピースに重ねるだけで一気に旬のレイヤードスタイルが完成する、シャレ見えをサポートしてくれるアイテムです。メタルジップがさりげないアクセントになり、上品で深みのあるブラウンベストにモードなテイストをプラス。@aiii__13kさんは「リアルバイ」「秋コーデに必須なブラウンアイテム」と一押しの様子！

コーデの主役になるレオパード柄

【しまむら】「ヒョウガラJQナロースカート」\1,089（税込）

コーデの主役になるレオパード柄を、ナローシルエットで上品に仕上げたスカート。落ち着いたブラウン系の色味なので派手になりすぎず、大人でも取り入れやすいのが魅力です。縦にすっと落ちるラインとロング丈で、スタイルアップ効果も期待できます。シンプルなトップスを合わせるだけで、グッと洗練された雰囲気に。

