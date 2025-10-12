

「久々にさわったけど、たまらんなあ」とヴィンテージベースを愛でる丸山隆平

SUPER EIGHTの丸山隆平が11日、都内で開催された『FENDER EXPERIENCE 2025』に出演。「MEET THE MASTERBUILDERS」と題し、フェンダーカスタムショップのマスタービルダー、デニス・ガルスカに自身の理想の一本をオーダーする特別公開セッションを行った。

10月11日から13日の3日間にわたり、原宿・表参道エリアの都内3会場（Fender Flagship Tokyo、ラフォーレミュージアム原宿、スペース・オー 表参道ヒルズ）で開催された体験型イベント「FENDER EXPERIENCE 2025」は、音楽とクリエイティビティ、そして人とのつながりを祝う場として盛大に幕を開けた。フェンダーブランド全体の世界観を体感できるように大規模に拡張された本イベントの中でも、注目を集めたのが、トップアーティストがマスタービルダーにカスタムオーダーを行う公開イベント「MEET THE MASTER BUILDERS」だ。

初日の11日には、SUPER EIGHTの丸山隆平が登壇し、自らが思い描く理想のベースを、フェンダーカスタムショップのトップビルダーと共に制作する貴重な瞬間が公開された。

今回、丸山の理想のベース制作を担うのは、マスタービルダーの中でも特に木工技術に優れるシニア・マスタービルダー、デニス・ガルスカ氏だ。ガルスカ氏は、家具職人としてのキャリアを持ち、これまでにポール・マッカートニーやスティング、Green Dayのマイク・ダーントなど、世界のトップアーティストのベースを数多く手掛けてきた「楽器作りの神様」とも呼べる存在である。

丸山氏は、カスタムショップの製品を所有し、演奏した経験があるものの、「世界最高峰のマスタービルダーと直接対話をしながら楽器を作るなんて夢のような話」だと語り、終始興奮冷めやらぬ様子を見せた。

公開オーダーに先立ち、丸山はベースを始めたきっかけを語った。研修生時代、関西でバンドプロジェクトが立ち上がり、楽器経験者が集められた際、当時の参加者５人全員がギターだったという。その中で、身長が一番高かった丸山が「ベース」と命じられ、ベースを始めることになったというエピソードを披露。最初に購入したベースは、フェンダージャパンの黒ボディ・白ピックガードのジャズベースだった。

丸山は、フェンダーについて「歴史が長く、エレクトリックベースの起源ともいえる」メーカーだと評し、また「レコーディングスタジオでは、フェンダーではない楽器をエンドースしているミュージシャンも、最終的にフェンダーを使う」という世界的な信頼の高さを紹介し、“フェンダー愛”を熱弁した。

今回、丸山がガルスカ氏に託した夢の一本は、「フェンダーの歴史を楽器一つで知っていただけたら」という願いから、フェンダーが1951年に初めて世に送り出したオリジナル・プレシジョン・ベースの初期仕様をルーツとするものだ。

しかし、単なる復刻ではなく、丸山自身のこだわりと個性を随所に加えることとなった。 ボディ材にマホガニー、ネック材にローズウッドという比較的「重い材」を選択。丸山は、重い楽器は音も重厚感が増し、プレシジョン・ベースの特性が、自身が好むブラックミュージックなどで求められるグルーヴにマッチすると説明した。

ボディのフィニッシュは、木の風合いと鳴りを重視し、艶消しのくすんだ質感が出る「オイルフィニッシュ」を希望。オイルフィニッシュは木材にオイルを染み込ませるため、塗膜が薄く、自然な鳴りが期待できる。

また、ネックは全てローズウッドで作成するという。（通常はメイプルネックにローズウッドの指板を貼り付ける）。ネックシェイプについてデニス氏は、演奏性と手が触れる部分としてネックを最も大切にしていると語り、指板のカーブ（ラディアス）も当時の仕様である7.25インチで制作することが決定した。インレイ（ポジションマーク）は、ローズウッドの黒い指板に、「ブラック・パーロイド・ブロックインレイ」を合わせるというこだわった仕様をリクエスト。

ペグ（糸巻き）は、通常多く用いられるクローバーをモチーフにしたペグではなく、「パドルペグ」を指定。

ピックアップ（マイク）は、カバーのない「“剥き出し”のシングルピックアップ」を希望。コイルの手巻きによる巻き具合のばらつきが個体差とパワーを生むという考えから、手巻きピックアップの名職人・ホセフィーナ氏が担当することになりそうだ。

さらに、カスタムショップの「レリック加工」（新しい楽器に長年使い込まれたような経年変化を再現する加工）として、ヘッドストックのタバコの焼き跡を再現した“シガー・バーン”をリクエスト。丸山はデニス氏に対し、「サプライズ」として、楽器に一つ秘密のディテールを加えてほしいと依頼し、会場の期待を高めた。

丸山は「音は言語ではない。その人の個性やニュアンスすべて出てしまう」と述べ、新しいベースを通じて「楽器を始めた時の苦悩が滲み出るようなプレイを表現できたら」と語った。新しい楽器を試してみたい楽曲として、初めてバンドスタイルでリリースしたシングルで、ずっと弾き続けている楽曲「LIFE〜目の前の向こうへ〜」で、響きの変化に挑戦したいと意気込みを述べた。