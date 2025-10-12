『パパと親父のウチご飯』2話、timelesz・猪俣周杜、初登場 金髪ビジュに驚き「いつの間に！？」「息止めてガン見」
松島聡（timelesz）と白洲迅がダブル主演するドラマ『パパと親父のウチご飯』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）の第2話が11日に放送。第2話のラストでtimeleszの猪俣周杜が初登場すると、その金髪のビジュアルにファンから驚きと絶賛の声が多数寄せられた。
【写真】ネットカフェで暗い表情を浮かべる阿久津（猪俣周杜） ドラマ『パパと親父のウチご飯』第2話より
豊田悠の同名漫画を実写化する本作は、シングルファーザー2人が共同生活をしながら子育てに奮闘するホームドラマ。
第2話では、愛梨（棚橋乃望）の発案で、幼稚園のお友だちを招き、家でパーティーをすることに。さっそくゆかり（蓮佛美沙子）の料理教室を訪れた千石（松島）と晴海（白洲）は、愛梨、清一郎（櫻）とともに、子どもと一緒に作るミニピザにチャレンジする。
愛梨たちの幼稚園では、他のママたちから“子持ち男性同士の同居”という色眼鏡で見られているため、「うちが変な家ではなく、楽しい家だとアピールするチャンス」と考える千石。当日、急きょ健くんも参加して始まったピザパーティーは大盛りあがりを見せるが、すごい形相で迎えに現れた健ママ（野村麻純）が、健を強引に連れて帰ろうとする。
子どもたちの手作りピザを通して千石と晴海が健ママに受け入れられる様子や、2人が同居するきっかけが描かれた第2話のラストでは、本作がドラマデビューとなるtimelesz・猪俣周杜が初登場。猪俣演じる阿久津竜也は、暗いネットカフェの一室で、スマホに届いたバイト不採用メールを暗い表情で見つめていた。第2話ではセリフはなかったものの、次回予告では、千石が営む接骨院で働き始める阿久津の姿が映し出された。
ポスターやホームページの人物相関図とはイメージ激変の金髪姿で登場した猪俣のビジュアルに、ネットでは「最後に出てきた周杜にびっくりした！！金髪！？！？いつの間に？！」「最後の阿久津くんは息とめてガン見！！」「ハイトーン隠し持ってたのえぐい！！！」「金髪周杜、めっちゃ似合ってて好き」と、サプライズな金髪ビジュアルに絶賛の声が多数寄せられた。
そのほか、「ネカフェにいる周杜くんの冷たい目ささりすぎてやばい」「『しょしょお待ちを』て 周杜くんのまんまじゃん！ 来週が待ち遠しい 」と、第3話からの本格参戦を楽しみにする声が多数寄せられている。
ドラマ『パパと親父のウチご飯』は、テレビ朝日系にて毎週土曜23時放送。
【写真】ネットカフェで暗い表情を浮かべる阿久津（猪俣周杜） ドラマ『パパと親父のウチご飯』第2話より
豊田悠の同名漫画を実写化する本作は、シングルファーザー2人が共同生活をしながら子育てに奮闘するホームドラマ。
愛梨たちの幼稚園では、他のママたちから“子持ち男性同士の同居”という色眼鏡で見られているため、「うちが変な家ではなく、楽しい家だとアピールするチャンス」と考える千石。当日、急きょ健くんも参加して始まったピザパーティーは大盛りあがりを見せるが、すごい形相で迎えに現れた健ママ（野村麻純）が、健を強引に連れて帰ろうとする。
子どもたちの手作りピザを通して千石と晴海が健ママに受け入れられる様子や、2人が同居するきっかけが描かれた第2話のラストでは、本作がドラマデビューとなるtimelesz・猪俣周杜が初登場。猪俣演じる阿久津竜也は、暗いネットカフェの一室で、スマホに届いたバイト不採用メールを暗い表情で見つめていた。第2話ではセリフはなかったものの、次回予告では、千石が営む接骨院で働き始める阿久津の姿が映し出された。
ポスターやホームページの人物相関図とはイメージ激変の金髪姿で登場した猪俣のビジュアルに、ネットでは「最後に出てきた周杜にびっくりした！！金髪！？！？いつの間に？！」「最後の阿久津くんは息とめてガン見！！」「ハイトーン隠し持ってたのえぐい！！！」「金髪周杜、めっちゃ似合ってて好き」と、サプライズな金髪ビジュアルに絶賛の声が多数寄せられた。
そのほか、「ネカフェにいる周杜くんの冷たい目ささりすぎてやばい」「『しょしょお待ちを』て 周杜くんのまんまじゃん！ 来週が待ち遠しい 」と、第3話からの本格参戦を楽しみにする声が多数寄せられている。
ドラマ『パパと親父のウチご飯』は、テレビ朝日系にて毎週土曜23時放送。