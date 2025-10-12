【今井千尋のばんえい日和】女王サクラヒメと２０日の疾風賞に出走予定「軽量戦は得意で今の状態なら連覇も狙えます」
５日の１１Ｒをサクラヒメとのコンビでゴール前差し切り、３戦ぶりの勝利を挙げることができました。今年のヒロインズＣ・ＢＧ１など重賞７勝。メムロボブサップなど牡馬の一線級相手でも頑張ってくれる現役最強の女王ですが、今シーズン序盤は体調が整わず、結果が出せませんでした。今はだいぶ良くなり、今回のレース後もケロッとしています。次走は２０日の疾風賞に出走予定。このレースはオープン馬が５００キロ（牝馬４８０キロ）で、山（第２障害）もほぼ止まらず駆け抜ける、ばんえい競馬では珍しいスピードレース。サクラヒメは昨年のレースを制していて軽量戦は得意。今の状態なら連覇も狙えます。普段とは違うレース展開を含めて注目してほしいです。
きょうは８鞍に騎乗します。まずは１１Ｒナナカマド賞のパワーシンデレラを。初騎乗ですが、スタートはそう速くないイメージなので、ある程度の位置から追走できれば。山の下でスッとかからないところがある感じなので、うまく折り合いをつけてクリアできれば、上位争いに加われても。
６Ｒのジェイオージョは組が上がった近２走も３、３着と安定しています。山を下りてから少し甘くなるところがあるので、スムーズに先行して押し切る形が理想。まだまだ良くなる余地はありますが、ここも好勝負は可能です。
１０Ｒのタアボモリウチは少し決め手で足りないところはありますが、道中はスッと歩いて頑張ってくれます。近走は山もうまく切ってくれるので、今回は道中でもう少し攻めていければ。
１３日１２Ｒのハナミズキも楽しみな一頭。力はある馬ですが、道中で攻めすぎるとゴール際で苦しくなるところがあるので、押しすぎないよう運べば、最後まで頑張ってくれるはずです。
（ばんえい競馬所属騎手）
【騎乗馬】（馬名の後ろは本紙評価）
１Ｒ・ブラックチャーム Ｂ
３Ｒ・キタノオウヒ Ｂ
４Ｒ・パワークレオパトラ Ｂ
５Ｒ・キタサカエヒメコ Ａ
６Ｒ・ジェイオージョ Ａ
１０Ｒ・タアボモリウチ Ｂ
１１Ｒ・パワーシンデレラ Ｃ
１２Ｒ・ヤマトタイコー Ｂ