◆女子プロゴルフツアー スタンレーレディスホンダ 最終日（１２日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）

最終ラウンド（Ｒ）はコースに発生した濃霧による視界不良のため競技開始が大幅に遅れ、予定より３時間遅れの午前１０時３０分にスタートすると発表された。５４人が予選通過していたが、規定ホール数の終了を目指すためにセカンドカットが実施され、第２Ｒ終了時点で４アンダー２３位タイまでの３０人で行う。アウト、インの２ウェーでそれぞれ５組ずつプレーする。

この日は競技スタートを午前７時３０分を予定していたが、コースで濃い霧が発生したため、開始時間が遅延。徐々に霧がなくなり、同９時５０分の時点では同１０時３０分にスタートする予定と発表された。

２００３年から静岡・裾野市の東名ＣＣに会場を移した今大会は霧が発生しやすく、過去に濃霧の影響で２００９年は４５ホール、１２年は３６ホール、１５年は４５ホール、１６年は３６ホールの競技短縮になった。０９年と１５年は３日目の最終Ｒを９ホールに短縮して行われた。

第２Ｒを終えて、河本結（リコー）が通算１０アンダーで単独首位に立った。岩井千怜（ちさと、ホンダ）、桑木志帆（大和ハウス工業）、福山恵梨（松辰）が通算９アンダーの２位。古江彩佳（富士通）、佐久間朱莉（大東建託）通算８アンダーの５位に並んでいる。