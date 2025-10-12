◆米大リーグ 地区シリーズ第５戦 ブルワーズ―カブス（１１日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が１１日（日本時間１２日）、２勝２敗で迎えた地区シリーズ第５戦の敵地・ブルワーズ戦に「４番・右翼」でスタメン出場し、３試合ぶりとなる本塁打を放った。１点を追う２回先頭の１打席目に最速１０４・３マイル（約１６７・９キロ）の怪物新人右腕・ミジオロウスキーから同点ソロを放った。

１回裏に先発したポメランツがコントレラスに先取点となるソロを被弾。１点を追いかけて２回先頭で打席に立った誠也は、２回から登板したミジオロウスキーの２球目、１０１・４マイル（約１６３・２キロ）を右中間席に運んだ。何度か叫びながらダイヤモンドを１周してガッツポーズも作った。

１０１・４マイル（約１６３・２キロ）をはじき返しての一発。これはドジャース・大谷翔平投手（３１）ですら本塁打にしたことのない球速。大谷はこれまでのキャリアでは、今年７月２２日のデュラン（当時ツインズ）、９月３０日のグリーン（レッズ）から放った１００・４マイル（約１６１・６キロ）が最速だった。大谷は７月にミジオロウスキーから本塁打を放ったが、その際は８８・２マイル（約１４１・９キロ）のカーブを捉えてのアーチだった。

ＭＬＢ公式サイトによると、２００８年以降のポストシーズンでは、最も速い球速を捉えての本塁打だったという。