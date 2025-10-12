ME:I『TGC 北九州』トリを“9時半ダンス”で飾る RINONはサプライズで初のモデルランウェイ
ガールズグループ・ME:Iが11日、福岡・ 西日本 総合展示場新館で開催された
【写真】北九州初上陸で熱狂！ ME:Iのパフォーマンス
『TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（TGC 北九州）に出演した。
『TGC 北九州』のメインアーティストとして、トリを飾ったME:I は、白とデニムを基調とした爽やかな衣装におそろいのシューズで登場。待ちわびていたかのような歓声に迎えられ、デビュー曲「Click」でステージの幕を開けると、キレのあるダンスブレイクや、TSUZUMIの突き抜けるようなロングトーンで会場を一気に引き込んだ。
リーダーのMOMONAは「きょうみなさんのことをME:Iの魅力で虜にできるように頑張ります！」、SHIZUKUは「ラスト盛り上がっていきましょう！」と元気いっぱいにあいさつ。RINONは「ME:I は北九州初上陸ということで、呼んでいただき本当にありがとうございます！ファンの方はもちろん、ME:I のことを初めて見る方もぜひぜひ楽しんで帰ってください！」と呼びかけた。
「Hi-Five」では、メンバー同士がハイタッチをしながら笑顔いっぱいにパフォーマンス。続く「MUSE」では手を振りながらランウェイを進み、センターステージへ。“MUSE”に夢を抱いたME:Iが誰かの“MUSE”になる姿を描いた同曲では、夢をかなえた彼女たちならではの優雅で力強いオーラで会場を魅了した。
ラストは、最新アルバムタイトル曲「THIS IS ME:I」。強烈なグルーブ感が特徴的である一方、サビで腰を反らせる“9時半ダンス”やキャッチな振り付けもあり、個性あふれるME:Iにぴったりな楽曲。自信に満ちた表情で『TGC 北九州』の ステージ を締めくくった。
また、アーティストステージでのパフォーマンスに加え、RINONはサプライズでランウェイにも登場。モデルとしてランウェイを歩くのは初めてながら、抜群のスタイルと堂々たるウォーキングで観客の視線を集めた。YOU:ME（ファンネーム）待望の初ランウェイにSNSは盛り上がり、ME:IメンバーもRINONのモデル姿に喜びのコメントを寄せた。
ME:Iは、今後も大型ファッションイベントや音楽フェスへの出演が決まっているほか、全国アリーナツアーのアンコール公演『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I” ENCORE IN TOKYO』を、12月13日・14日に東京・有明アリーナで開催する。
【写真】北九州初上陸で熱狂！ ME:Iのパフォーマンス
『TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（TGC 北九州）に出演した。
『TGC 北九州』のメインアーティストとして、トリを飾ったME:I は、白とデニムを基調とした爽やかな衣装におそろいのシューズで登場。待ちわびていたかのような歓声に迎えられ、デビュー曲「Click」でステージの幕を開けると、キレのあるダンスブレイクや、TSUZUMIの突き抜けるようなロングトーンで会場を一気に引き込んだ。
「Hi-Five」では、メンバー同士がハイタッチをしながら笑顔いっぱいにパフォーマンス。続く「MUSE」では手を振りながらランウェイを進み、センターステージへ。“MUSE”に夢を抱いたME:Iが誰かの“MUSE”になる姿を描いた同曲では、夢をかなえた彼女たちならではの優雅で力強いオーラで会場を魅了した。
ラストは、最新アルバムタイトル曲「THIS IS ME:I」。強烈なグルーブ感が特徴的である一方、サビで腰を反らせる“9時半ダンス”やキャッチな振り付けもあり、個性あふれるME:Iにぴったりな楽曲。自信に満ちた表情で『TGC 北九州』の ステージ を締めくくった。
また、アーティストステージでのパフォーマンスに加え、RINONはサプライズでランウェイにも登場。モデルとしてランウェイを歩くのは初めてながら、抜群のスタイルと堂々たるウォーキングで観客の視線を集めた。YOU:ME（ファンネーム）待望の初ランウェイにSNSは盛り上がり、ME:IメンバーもRINONのモデル姿に喜びのコメントを寄せた。
ME:Iは、今後も大型ファッションイベントや音楽フェスへの出演が決まっているほか、全国アリーナツアーのアンコール公演『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I” ENCORE IN TOKYO』を、12月13日・14日に東京・有明アリーナで開催する。